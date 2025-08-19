Fiscalía de Tlaxcala investiga hallazgo de restos humanos en comunidad de Popocatla.

La Fiscalía de Tlaxcala inició una investigación por el hallazgo de restos humanos (seis cabezas) a la orilla de la carretera ubicada en la comunidad de Popocatla, ubicada en el municipio de Ixtacuixtla.

En redes sociales, indicó que agentes de la Policía de Investigación y Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar de los hechos para comenzar las primeras indagatorias.

La Fiscalía de Tlaxcala indicó que la investigación corresponde solamente al hallazgo de las 6 cabezas halladas y no al asesinato de las personas.

“Se continuará con las diligencias pertinentes, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y fincar responsabilidades a quien o quienes resulten responsables”, indicó la institución.

Más temprano, se informó que los restos humanos encontrados a la orilla de la carretera Popocatla-Ixtacuixtla fueron abandonados junto a un mensaje firmado por el grupo identificado como La Barredora.

Dicha organización criminal saltó a la fama por los nexos que tenían con el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, y su cercanía con el actual senado morenista, Adán Augusto López Hernández.

La Barredora fue investigada y analizada por las autoridades, quienes determinaron que sus principales actividades son: