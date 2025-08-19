En Huixquilucan, más seguridad

Durante la jornada del programa "Huixquilucan Contigo 24/7" en los fraccionamientos Lomas de la Herradura y Jardines de la Herradura, vecinos reconocieron el trabajo que lleva a cabo el gobierno municipal con esta iniciativa, principalmente, en las áreas de seguridad, ecología y en las acciones para avanzar en el saneamiento de la Presa “El Capulín”, pues se han hecho esfuerzos para mantener entornos seguros y el cuidado del medio ambiente, en beneficio de las familias.

En un diálogo con colonos de estos fraccionamientos, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, acompañada de integrantes de su gabinete, se comprometió a seguir dando resultados que mejoren la calidad de vida de las y los huixquiluquenses, por lo que aseguró que seguirán escuchando y atendiendo las peticiones vecinales que realizan mediante el programa "Huixquilucan Contigo 24/7“, con respuestas eficientes que impulsan el desarrollo del municipio y lo hacen un mejor lugar para vivir.

Como ejemplo de ello, mencionó la atención que se le dará, a través de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente de Huixquilucan, a cerca de 400 árboles ubicados en el cerro de Carretelas.

“Contar con servicios públicos eficientes es fundamental para el desarrollo de Huixquilucan y de toda su población, y, para lograrlo, es necesario el esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno para atender todas las solicitudes, siempre en busca del bien común. Desde el inicio de mi gobierno, hemos estado comprometidos en atender las peticiones de la población con este programa, que nos permite mantener el contacto directo con la ciudadanía, lo que nos ha llevado a tener excelentes resultados, pues es un modelo a seguir en varios municipios mexiquenses", detalló la alcaldesa Romina Contreras.

En este sentido, los vecinos destacaron los esfuerzos que ha realizado el Gobierno de Huixquilucan en los últimos meses para el saneamiento de la Presa “El Capulín”, a pesar de que no es competenciamunicipal, como el desazolve integral del cuerpo de agua, la dispersión de sulfato de cobre, aplicación de cal viva y bacterias nitrificantes, así como jornadas de reforestación y limpieza, lo que ha permitido erradicar, prácticamente, los malos olores en las inmediaciones de este cauce.

Asimismo, Romina Contreras recordó a la población que, cada día, en Huixquilucan se llevan a cabo más de 20 operativos de seguridad en todo el territorio, enfocados en cuidar la integridad física y material de la población, además de que existen 300 chats de seguridad en los cuales participan más de 80 mil usuarios, quienes cuentan con esta herramienta para reportar cualquier emergencia y ser atendidos de manera rápida y eficiente.

Al escuchar a los vecinos de dichos fraccionamientos, se atendieron peticiones en áreas como servicios públicos, infraestructura, desarrollo urbano y social, agua, así como ecología y seguridad pública, con el objetivo de atender sus necesidades básicas y permitir que Huixquilucan siga a la vanguardia y calificado en los primeros lugares, tanto a nivel estatal como nacional.

Algunas de las acciones que se llevaron a cabo en los fraccionamientos Lomas de la Herradura y Jardines de la Herradura fueron balizamiento de guarniciones, señalización de cebras de pasos peatonales, sentidos de circulación y topes; retiro de árboles secos, clareo de luminarias, limpieza de rejillas y coladeras, mantenimiento de palmeras y áreas verdes, así como reforestación de árboles, entre otros.

El Gobierno de Huixquilucan continúa recorriendo las 49 comunidades, colonias y fraccionamientos de manera semanal con este programa para supervisar los servicios públicos que se llevan a cabo, además de escuchar y resolver las peticiones de la población para mejorar su entorno.

JVR