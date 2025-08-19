Descarrila vagón del Tren Maya en estación Izamal, Yucatán; descartan usuarios lesionados

Un vagón del Tren Maya descarriló este martes tras un “percance de vía” en la estación Izamal, en el estado de Yucatán.
En un comunicado, el Tren Maya detalló que los hechos ocurrieron a las 13:48 horas, cuando el tren 304 ingresaba a baja velocidad a los andenes procedente de Cancún, Quintana Roo.
El Tren Maya precisó que ningún usuario resultó lesionado y que tras el percance todos fueron trasladados en autobuses a sus destinos.
Tren Maya inicia investigación tras accidente en la estación Izamal, en Yucatán
El servicio en el resto de las estaciones opera con normalidad, mientras una Comisión Dictaminadora ya investiga el hecho, añadió.
En redes sociales, usuarios del Tren Maya difundieron grabaciones de los daños en el transporte ferroviario, luego de un alcance entre dos convoyes provocó el descarrilamiento de un vagón con personas a bordo.
“Nos chocó otro tren, se nos metió y desvió a este tren. Parece que no hay muertos, pero es un verdadero desastre”, relató uno de los usuarios que viajaba en el vagón accidentado.
En el punto se observaron elementos de la Guardia Nacional.
Izamal, en Yucatán, forma parte del tramo 3 del Tren Maya, que conecta con Calkiní, Campeche.
