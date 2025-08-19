Tren Maya inicia investigación tras percance en la estación Izamal, en Yucatán.

El Tren Maya informó la conformación de una Comisión Dictaminadora para investigar el percance ocurrido esta tarde en la estación Izamal, ubicada en el estado de Yucatán.

“A la 1:48 pm, de esta fecha, en la estación Izamal, Yucatán, el tren 304 que se trasladaba de Cancún a Mérida al accesar a baja velocidad a los andenes de la estación, sufrió un percance de vía”, explicó en un comunicado,

El Tren Maya detalló que, al memento del descarrilamiento, se activaron los protocolos de seguridad para todos los pasajeros que se encontraban a bordo.

“Quienes resultaron ilesos fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa”, dijo.

Además, aseguró que el servicio del tren sigue operando con normalidad en el resto de las estaciones.