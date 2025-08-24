Impulsan agenda binacional

Américo Villarreal y mayor de Roma, Texas, acuerdan impulsar nuevo puente internacional

Américo Villarreal y Jaime Escobar Jr. acuerdan la construcción de un nuevo puente internacional entre la ciudad de Mier, en Tamaulipas, y Roma, en Texas

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, y Jaime Escobar Jr., mayor de Roma, Texas.
Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, y Jaime Escobar Jr., mayor de Roma, Texas. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, sostuvo una reunión de trabajo con el mayor de Roma, Texas, Jaime Escobar Jr., con quien acordó impulsar una agenda binacional para la construcción de un nuevo puente internacional entre la ciudad de Mier y Roma, Texas.

Durante el encuentro celebrado en Mier, el mayor Escobar Jr. dijo que la construcción de un nuevo cruce fronterizo entre ambas poblaciones es un sueño de años que podría cristalizarse con la disposición y apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Con la llegada de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) y la construcción de 15 Estaciones Seguras en la Frontera Grande de Tamaulipas, sumar un paso más entre México y Estados Unidos detonaría el desarrollo de esta región de una forma extraordinaria.

TE RECOMENDAMOS:
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en el Museo Internacional del Barroco.
Buscan consolidar espacio como referente cultural

Gobierno de Puebla reactiva el Museo Barroco al favorecer el talento cultural y artístico

“Lo apoyamos y respaldamos este gran proyecto binacional”, dijo el gobernador Américo Villarreal.

Américo Villarreal y Jaime Escobar Jr. se reunieron en Mier.
Américo Villarreal y Jaime Escobar Jr. se reunieron en Mier. ı Foto: Cortesía

Tanto el mandatario tamaulipeco como el mayor texano acordaron trabajar sobre los estudios de impacto ambiental y el proyecto ejecutivo de esta magna obra.

Villarreal Anaya destacó que las iniciativas entre las autoridades texanas y tamaulipecas se fortalecen día con día y que esta obra de comunicación tiene grandes posibilidades de cristalizarse.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Sonia Villarreal, subsecretaria de Gobierno de Coahuila.
Lo atribuye a su embarazo

Revocan visa a Sonia Villarreal, funcionaria de Coahuila, y a su esposo, reportan