Américo Villarreal y mayor de Roma, Texas, acuerdan impulsar nuevo puente internacional

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, sostuvo una reunión de trabajo con el mayor de Roma, Texas, Jaime Escobar Jr., con quien acordó impulsar una agenda binacional para la construcción de un nuevo puente internacional entre la ciudad de Mier y Roma, Texas.

Durante el encuentro celebrado en Mier, el mayor Escobar Jr. dijo que la construcción de un nuevo cruce fronterizo entre ambas poblaciones es un sueño de años que podría cristalizarse con la disposición y apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Con la llegada de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) y la construcción de 15 Estaciones Seguras en la Frontera Grande de Tamaulipas, sumar un paso más entre México y Estados Unidos detonaría el desarrollo de esta región de una forma extraordinaria.

TE RECOMENDAMOS: Buscan consolidar espacio como referente cultural Gobierno de Puebla reactiva el Museo Barroco al favorecer el talento cultural y artístico

“Lo apoyamos y respaldamos este gran proyecto binacional”, dijo el gobernador Américo Villarreal.

Américo Villarreal y Jaime Escobar Jr. se reunieron en Mier. ı Foto: Cortesía

Tanto el mandatario tamaulipeco como el mayor texano acordaron trabajar sobre los estudios de impacto ambiental y el proyecto ejecutivo de esta magna obra.

Villarreal Anaya destacó que las iniciativas entre las autoridades texanas y tamaulipecas se fortalecen día con día y que esta obra de comunicación tiene grandes posibilidades de cristalizarse.

cehr