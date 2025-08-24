Crece 30.5% industria manufacturera de Baja California en primer semestre de 2025

Se consolida como referente nacional e internacional

Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del INEGI muestra crecimiento de la actividad industrial de Baja California en primeros seis meses del año

Al centro, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Foto: Cortesía
Baja California sigue siendo motor de la economía nacional, con un crecimiento del 30.5 por ciento en su industria manufacturera durante la primera mitad de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En su reciente Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, el INEGI señalo que Baja California alcanzó un valor de producción de 136 mil 572 millones de pesos.

Crece industria manufacturera de Baja California en primeros seis meses de 2025. ı Foto: Cortesía

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, destacó que la entidad continúa creando empleos de calidad y consolidándose como referente nacional e internacional, gracias a su apuesta por la innovación, la transferencia tecnológica y la formación de talento local.

