Crece 30.5% industria manufacturera de Baja California en primer semestre de 2025

Baja California sigue siendo motor de la economía nacional, con un crecimiento del 30.5 por ciento en su industria manufacturera durante la primera mitad de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En su reciente Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, el INEGI señalo que Baja California alcanzó un valor de producción de 136 mil 572 millones de pesos.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, destacó que la entidad continúa creando empleos de calidad y consolidándose como referente nacional e internacional, gracias a su apuesta por la innovación, la transferencia tecnológica y la formación de talento local.

