Baja California logra ser el estado con menos pobreza en el país, destaca Marina del Pilar.

Baja California se consolidó como el estado con menor pobreza a nivel nacional, al reducir de forma histórica la pobreza extrema y la pobreza general. Este resultado es producto de una política pública centrada en poner primero a los más pobres y garantizar que los programas y acciones lleguen a quienes más lo necesitan, destacó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Esta mejora refleja los avances sostenidos de las políticas de bienestar social impulsadas por el gobierno estatal en coordinación con el Gobierno de México, señaló la gobernadora Marina del Pilar, ya que estos resultados responden a la estrategia “Corazones” centrada en atender a los sectores más vulnerables, con programas que fortalecen el ingreso, la alimentación y el acceso a derechos básicos.

“El priorizar a los que menos tienen está dando resultados. El programa Corazones, diseñado justamente para combatir los rezagos y la pobreza. Baja California es ahora, a nivel federal, la entidad con menos pobreza. Vamos a seguir trabajando; esto nos motiva más porque vamos por el camino correcto: apoyar a los que menos tienen, por el bien de todos, primero los pobres”, comentó.

La gobernadora Marina del Pilar, afirmó que estos logros reflejan el compromiso de su administración con el bienestar de las familias bajacalifornianas, “estamos trabajando intensamente desde Baja California para contribuir a que las personas tengan herramientas para construir sus sueños y oportunidades” expresó.

De acuerdo con cifras del INEGI, indicó que en 2022 se alcanzó una reducción cercana al 10 por ciento y que, en 2024, la cifra bajó de 13.40 por ciento a 9.90 por ciento. Sin embargo, lo más destacado, sostuvo, es la significativa disminución en la pobreza extrema, del 1.3 por ciento al 0.4 por ciento entre 2022 y 2024.

La gobernadora reconoció que estos resultados son fruto de una estrategia integral y coordinada con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ávila Olmeda enfatizó que el trabajo del gobierno está enfocado en apoyar a quienes enfrentan mayores desafíos, priorizando siempre a los sectores más vulnerables.

Asimismo, subrayó que los esfuerzos no solo incluyen programas sociales, sino también la creación de oportunidades económicas, “hemosimpulsado créditos para el emprendimiento, apoyos a pequeñas y medianas empresas y acciones que fomentan el desarrollo económico local”, mencionó la mandataria estatal.

“Estos avances nos motivan a redoblar esfuerzos y seguir trabajando desde el territorio para que nadie se quede atrás”, concluyó la gobernadora Marina del Pilar.

JVR