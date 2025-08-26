Abaten a cuatro presuntos delincuentes tras enfrentamiento en Linares | VIDEO

Cuatro presuntos delincuentes fueron abatidos el lunes en el municipio de Linares, Nuevo León, durante un enfrentamiento con elementos de la Fuerza Civil.

Así lo informó la propia corporación, al detallar que los individuos pertenecían a una célula delictiva que pretendía incursionar a la entidad por la región citrícola, en los límites con Tamaulipas.

Para evitar ser detenidos, los sujetos abrieron fuego contra a los elementos de la Fuerza Civil, que repelieron la agresión.

Ningún oficial resultó lesionado, informó la Fuerza Civil, que activó el Operativo Muralla para contener el ingreso de células delictivas a Nuevo León.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron a la altura del ejido de La Estrella, en inmediaciones de la presa homónima.

El enfrentamiento armado quedó captado en videos tomados a la distancia y difundidos en redes sociales.

Las detonaciones sorprendieron a músicos de la agrupación Evelio y su Grupo Diamante, quienes se encontraban en la zona grabando un video musical y tuvieron que correr para resguardarse.

