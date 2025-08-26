Tere Jiménez se reúne con Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, con quien analizó nuevos esquemas para impulsar de forma conjunta a los sectores líderes en el estado, como el automotriz, electromovilidad, semiconductores, agroindustria y vitivinícola, entre otros, a fin de consolidar a la región como un polo de desarrollo mundial.

De igual forma coincidieron en la importancia de promover a nivel nacional e internacional los productos hechos en México, y de manera particular en Aguascalientes, como una estrategia para fortalecer la economía local.

Tere Jiménez presentó ante el funcionario federal algunos de los resultados que se tienen en materia de atracción de inversiones, exportaciones y generación de empleo en la entidad, derivado de la intensa política de promoción económica que promueve el Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Durante el encuentro que se realizó en la Ciudad de México, también estuvo presente el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, Esaú Garza de Vega.

