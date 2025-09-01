Maru Campos asiste a Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió como invitada a la presentación del primer informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que tuvo lugar en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

La mandataria estatal se sumó a sus homólogos de las diferentes entidades federativas del país durante el acto protocolario.

Maru Campos también dialogó con integrantes del Poder Legislativo, así como con las y los nuevos integrantes del Poder Judicial, que comienzan sus funciones a partir de este día.

Esta mañana estuve presente en la presentación del Primer Informe de la Presidenta @Claudiashein



Nuestro reconocimiento por este año de trabajo por México.



Desde Chihuahua, seguiremos trabajando de manera cercana y coordinada en los temas que importan a nuestro estado y… pic.twitter.com/sLEvXBZy9c — Maru Campos (@MaruCampos_G) September 1, 2025

Esto dijo Claudia Sheinbaum en su Primer Informe

En su Primer Informe de Gobierno, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que México va bien e irá mejor, ya que es un país libre, independiente, soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario.

“Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito: vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación, por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí.

“México es un país grandioso con un pueblo maravilloso y hoy que inicia el mes de la patria, cuando conmemoramos con orgullo nuestra Independencia decimos con fuerza y alegría: somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario. Somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria. ¡Que viva la grandeza de México! ¡Que viva México!”, puntualizó en su comparecencia ante la Nación desde Palacio Nacional.

Además, recordó que, por primera vez en más de dos siglos, una mujer encabeza los destinos de la patria, lo que ha generado en niñas, jóvenes y adultas una fuerza que mueve conciencias, abre caminos y rompe aquellas barreras que durante mucho tiempo parecieron imposibles de derribar.

Destacó que en su primer año de gobierno se ha dado continuidad y se ha avanzado en la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, que para 2024 logró sacar de la pobreza a más 13.5 millones de personas, aunado a que la desigualdad también se redujo significativamente, pasando en el Coeficiente de Gini, que mide este parámetro, de 0.426 a 0.391, colocando a México como el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá.

