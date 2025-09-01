Mara Lezama respalda liderazgo humanista de la Presidenta Claudia Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno

La Gobernadora Mara Lezama asistió al Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama Espinosa respaldó el liderazgo y los grandes resultados de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, en favor de la justicia social y el humanismo en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos quienes han mejorado su calidad de vida, al asistir al Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional.

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum en su mensaje dirigido a la nación destacó que este año concluye el puente Nichupté de Cancún; se concluyó el tramo de Chetumal a Campeche del Tren Maya, además se construye la terminal de carga y talleres.

Claudia Sheinbaum dio un mensaje por su Primer Informe de Gobierno. ı Foto: Presidencia

Asimismo, reiteró que en materia de salud se construye el hospital general de Felipe Carrillo Puerto el cual contará con 60 camas de hospitalización, 21 consultorios, 16 de consulta externa, laboratorios clínicos, sala de rayos X, tomografía, ultrasonido y mastografía.

La titular del Ejecutivo estatal señaló que en Quintana Roo la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas en México ha demostrado con hechos su total apoyo y respaldo a las y los quintanarroenses mediante obras de infraestructura hospitalaria, carretera, educativa y programas sociales que han permitido mejorar la calidad de vida.

Claudia Sheinbaum, durante el mensaje por su Primer Informe de Gobierno. ı Foto: Presidencia

Asimismo, Mara Lezama reconoció que al asumir la presidencia la doctora Claudia Sheinbaum, ganamos todas las mujeres en México, gobernando con humanismo, liderazgo y principios.

“Su visión está construyendo con fuerza el segundo piso de una transformación histórica en nuestra nación” dijo.

La Gobernadora de Quintana Roo dijo que con la Presidenta de México, la transformación avanza para las mujeres y hombres, las y los adultos mayores, la juventud, la niñez, así como para la justicia, el bienestar y el desarrollo con prosperidad.

Mara Lezama expresó su agradecimiento a la Presidenta de México por el impulso al desarrollo con justicia social, con igualdad y con respeto a las y los quintanarroenses.

Mara Lezama enfatizó que en esta nueva forma de gobernar humanista con corazón feminista y con base al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, se pone en el centro de las decisiones a las y los ciudadanos, se atiende primero a los pobres, con un desarrollo sostenible, sustentable y prosperidad compartida.

am