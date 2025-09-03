El VIDEO del tornado que causó impactantes destrozos en San Cristobal de las Casas

Durante el mediodía de este miércoles se reportó un posible tornado en San Cristóbal de las Casas, derivado de fuertes vientos y lluvias registrados en Chiapas.
Protección Civil informó que se activaron protocolos de atención después de las afectaciones preliminares a techos de lámina reportadas.
“Derivado de los fenómenos hidrometeorológicos suscitados esta tarde en #SanCristóbal de las Casas, el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de #ProtecciónCivil #Chiapas se encuentra llevando a cabo acciones de atención en la zona”, explicó la dependencia.
Por medio de redes sociales recomendaron a la población de San Cristóbal de las Casas y de Tuxtla Gutiérrez extremar precauciones y seguir las indicaciones de autoridades competentes.
Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que se encuentra trabajando de manera personal en las afectaciones ocasionadas por los recientes fenómenos hidrometeorológicos.
Durante la noche, Protección Civil de Chiapas informó que se incrementaron las labores de atención a las afectaciones en distintas comunidades para que mañana San Cristóbal de las Casas “vuelva a la normalidad”
¿Qué es un tornado?
Los tornados son una columna de aire que se desplaza rotando mientras se extiende desde el suelo hasta una nube. Estos pueden desplazarse varios kilómetros, lo que ocasiona destrozos materiales e incluso humanos.
Para que un tornado se forme deben existir varias condiciones climáticas que no son comunes, como la formación de tormentas y el encuentro de corrientes de aire frío y caliente.
A diferencia de los huracanes que pueden durar semanas, los tornados el efecto de los tornados puede durar algunos minutos u horas.
¿Qué hacer durante un tornado?
En caso de existir una alerta de posible tornado en tu comunidad, puedes mantenerte seguro siguiendo las siguientes recomendaciones:
- Busca un refugio cerca de tu hogar.
- En caso de no encontrar un refugio cercano, busca el lugar más seguro.
- Aléjate de lugares con ventanas o de objetos pesados que puedan caer.
- Protégete debajo de algún mueble resistente como una mesa y protege tu cabeza.
- Si te encuentras en un vehículo no trates de acelerar, sal de manera inmediata y busca un lugar donde puedas refugiarte.
- Escucha las noticias por medio de un radio que no esté conectado a internet y mantente alerta a cualquier indicación proveniente de las autoridades competentes.