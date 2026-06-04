Con operativo Rastrillo Social, inician notificaciones a quienes invaden vía pública en Ecatepec.

El gobierno de Ecatepec arrancó la fase de notificación a personas que invaden la vía pública durante el operativo Rastrillo Social que encabezó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss en la colonia Plan de Arroyo, donde personal de los Centros de Justicia Cívica colocó pegotes en viviendas y locales cuyos propietarios ocupaban irregularmente banquetas, calles y avenidas.

“Macetas, cemento, basura, vehículos abandonados, material de construcción. Bueno, afuera tienen todo lo que no quieren. No se vale, la vía pública no es bodegón, tampoco es bote de basura. La vía pública se respeta”, afirmó la alcaldesa, quien agregó que el Bando Municipal sanciona la invasión de aceras, zonas peatonales y vialidades.

Ecatepec da 72 horas para retirar la basura

Agregó que personal de los Centros de Justicia Cívica de Ecatepec notificó a personas que invadían la vía pública con basura, material de construcción, cascajo, macetas y vehículos viejos, entre otros objetos, a los que se otorgó plazo de 72 horas para retirarlos.

Los sellos de “notificación” fueron pegados en puertas, carros viejos e incluso la munícipe colocó uno en una plancha tipo asadero, construida sobre la acera de calle Monte Jorullo, en la citada comunidad.

“Pensar que las banquetas son espacios para instalar negocios es algo que nos ha perjudicado mucho, sobre todo porque hay escuelas, pasan muchos niños, mamás, abuelos y también habíamos advertido que todos los que tienen sus frentes ocupados, no solamente los comerciantes, que les hemos pedido en diversas ocasiones que hay que hacerse chiquitos. No estamos en contra del comercio, lo que queremos es que nos ordenemos, que nos hagamos chiquitos, que dejemos espacio peatonal”, refirió Azucena Cisneros.

Azucena Cisneros llama a evitar multas

Invitó a los habitantes de Ecatepec a evitar multas, por lo que si tienen pegotes de “notificación” en sus viviendas o negocios cuentan con tres días para retirar los objetos que obstruyen la vía pública, de lo contraría serán acreedores a multas de hasta 11 mil pesos. “Ustedes dirán ‘no la voy a pagar’. Está bien, pero cuando quieran hacer un trámite en el gobierno municipal va salir su multa, así que no se arriesguen y empecemos a ordenarnos”, destacó.

Personal de Juzgados Cívicos, Movilidad, Servicios Públicos, Mercados y Vía Pública, Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano recorrió unos dos kilómetros con el operativo Rastrillo Social y dejó notificaciones en vehículos abandonados o en domicilios con cascajo o material de construcción.

Azucena Cisneros llama a evitar multas en Ecatepec. ı Foto: Especial.

Simultáneamente elementos de Tránsito Municipal realizaron el operativo Liberación de Vialidades para retirar objetos mostrencos que obstruían avenidas y calles.

“Ya se acabaron los tiempos de apartar lugares, poner basura, poner botes, poner letreros. No lo vamos a permitir”, señaló Luis Enrique Serna García, titular de la corporación.

Manifestó que entró en funciones un equipo multidisciplinario en los operativos Liberación de Vialidades y Rastrillo Social, donde participan Gobierno, Tránsito, Movilidad, Protección Civil, Desarrollo Económico y Tianguis, Mercados y Vía Pública, con el fin de ordenar la vía pública.

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JVR