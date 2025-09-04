Mara Lezama destaca la entrega de 50 mil apoyos de Mujer Es Poder en Quintana Roo.

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó la entrega de 50 mil apoyos del programa Mujer Es Poder, con el que las féminas obtienen una ayuda económica para enfrentar el día a día.

Durante su Tercer Informe de Gobierno, la mandataria estatal indicó que dicho programa busca empoderar y ofrecer la oportunidad de que las mujeres mejoren su economía.

Además, Mara Lezama aseguró que ellas son parte importante de su gobierno, por lo cual se realizaron acciones contundentes contra la violencia de género.

“Yo sí te creo y no estás sola”, dijo la funcionaria estatal al invitar a denunciar cualquier tipo de violencia contra la mujer.

Entre los esfuerzos más importantes ubicó los esfuerzos para ayudar de manera psicológica y jurídica a las mujeres que sufren violencia doméstica u otro tipo de agresiones. En este sentido, la mandataria resaltó el trabajo de la Fiscalía Especializada de Combate a Delitos contra la Mujer.

Agregó que para impulsar la independencia económica de las féminas se lanzó el programa Mujer Es Aprender, con el que se busca capacitar y enseñar oficios convencionales y no convencionales para apoyar la economía familiar.

Además, se lanzó Artesanas del Bienestar, donde las mujeres pueden acceder a capacitación y material de manera gratuita para sus oficios, así como la obtención de créditos y educación financiera.

Por último, destacó la puesta en marcha de la Secretaría de las Mujeres de Quintana Roo, con la que el estado se convirtió en la primera entidad que se sumó al camino que marcó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Las mujeres son parte importante de esta administración”, concluyó.

JVR