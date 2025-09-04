Se registra derrumbe en autopista Real del Monte-Huasca; daña un auto

Debido a las recientes lluvias registradas en los últimos días se registró esta tarde un derrumbe sobre la carretera Real del Monte-Huasca, que apenas del 23 de marzo pasado había sido inaugurada, con saldo de un automóvil afectado y una persona que resultó ilesa.

El Centro de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Hidalgo informó que el desprendimiento de roca y tierra ocurrió alrededor de las 17:45 horas en el kilómetro 16+140 de dicha autopista, a la salida del Túnel Vicente Guerrero, con dirección a Pachuca.

El material ocasionó daños a un automóvil modelo Jetta, color gris, de la marca Volkswagen, el cual presentó vidrios rotos, así como abolladuras a la carrocería. Sin embargo, el conductor no sufrió lesiones y fue auxiliado de manera inmediata.

Personal de Protección Civil y Seguridad Pública laboraron en la zona para realizar las acciones de rescate, auxilio, limpieza y evaluación de riesgos. Mientras tanto, la circulación fue cerrada en su totalidad, obligando a los conductores a retornar o buscar rutas alternas.

Los elementos de seguridad colocaron señalamientos preventivos ante el riesgo de nuevos deslizamientos en la zona, ante el reblandecimiento de tierra ocasionado por las fuertes lluvias en la entidad.

Las autoridades de Protección Civil pidieron a la población extremar precauciones al circular por la zona, pues se trata de disminuir los riesgos.

“Recomendamos que las lluvias recientes pueden ocasionar reblandecimiento de taludes y nuevos desprendimientos”, señalaron.

