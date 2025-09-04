Samuel García entrega 140 nuevos camiones para mejorar movilidad en NL

Como parte de la estrategia de la Administración estatal para mejorar el servicio de transporte público, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda entregó este jueves 140 nuevas unidades que se incorporarán a las cuencas de diferentes Municipios del área metropolitana.

En el estacionamiento del Estadio de Los Rayados y acompañado del director de Metrorrey y Encargado del Despacho del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, Abraham Vargas Molina, y del Host City Manager Monterrey FWC 26, Alejandro Hütt Valenzuela, el Mandatario estatal reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado para que en el mes de noviembre estén operando 4 mil nuevas unidades del transporte público de pasajeros.

“Estamos haciendo en 4 años lo que no se hizo en 40. Lo que les digo hoy es que para noviembre van a estar los 4 mil nuevos aquí en Nuevo León jalando, van a notar ustedes la mejora”, señaló.

“Ya con los 4 mil nuevos camiones y el año que entra que ya esté jalando la Línea 4 y 6 del Metro, que dobla, duplica el Metro de la ciudad. No hay otra ciudad tampoco en todo el Continente que haya hecho una línea del Metro tan grande como la que estamos haciendo nosotros.

“La apuesta es que con el Metro, con la eficiencia y la tecnología y con los 4 mil nuevos camiones, ahora sí Nuevo León, en todo primer lugar”, subrayó.

El director de Metrorrey y Encargado del Despacho del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, Abraham Vargas Molina expresó que se trata de una reestructura integral en la operación del transporte público.

“Esta reestructura no solo es renovar autobuses, cambiar la flota de autobuses, sino también reordenar las rutas, actualizar los recorridos, ajustar los programas de operación a la demanda y también a las condiciones de la vialidad”, manifestó.

Dijo que Nuevo León es el primer estado que tiene el monitoreo del 100 por ciento de su flota de autobuses, sin importar si son nuevos o unidades tradicionales.

Además, Vargas Molina expuso que con la implementación del esquema de pago por pasajero la eficiencia subió del 65 al 85 por ciento.

“Nuestra meta es mantenernos entre el 90 y el 95. También el mejor control de la operación nos permitió reducir los autobuses en taller del 30 al 15 por ciento y es ya está dentro de los márgenes internacionales.

“Esto lo hacemos, por supuesto, para prestar un mejor servicio, pero también de manera paralela nos permitirá mejorar la movilidad, ofrecer una movilidad de calidad internacional para todos los visitantes durante el mundial”, señaló.

Las nuevas unidades se integrarán a las cuencas de Guadalupe-Juárez- Cadereyta; San Nicolás de los Garza- Apodaca - Pesquería- Ciénaga de Flores- Zuazua; Mina-Hidalgo-Abasolo- El Carmen- Salinas Victoria- General Escobedo; y Monterrey- García- San Pedro Garza García - Santa Catarina -Monterrey sur y centro.

La estrategia de la administración estatal para mejorar el servicio de transporte público impulsa un proceso integral de reestructuración de rutas urbanas, buscando optimizar el servicio sin afectar la cobertura, garantizando así una prestación más eficiente y accesible para los usuarios del área metropolitana de Monterrey.

Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, legisladores, empresarios, operadores y elementos de Fuerza Civil.

JVR