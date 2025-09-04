Regresa la Semana de Yucatán a la CDMX; Palacio de los Deportes, la sede.

Del 3 al 12 de octubre, el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México se convertirá en el epicentro de la riqueza yucateca, con actividades que unirán tradición, talento empresarial y entretenimiento para miles de visitantes, con el regreso de la Semana de Yucatán en México, evento que consolidará la presencia del estado en la capital del país como un referente de cultura, gastronomía, innovación y desarrollo económico.

Al encabezar la presentación en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, el titular de la Secretaría de Economía y Trabajo (SETY), Ermilo Barrera Novelo, sostuvo que la Semana de Yucatán en México es una muestra del modelo de desarrollo que impulsa el estado.

“Una economía con planeación, inclusión e identidad. Se trata de un esfuerzo conjunto que reúne a productores, artesanos, empresarios, academia y gobierno para mostrar la grandeza de Yucatán”, afirmó.

En esta ocasión, el evento reunirá a 270 expositoras y expositores distribuidos en 151 stands, contará con cuatro restaurantes con capacidad para 450 comensales, un foro de espectáculos para 500 personas y se espera la asistencia de más de 100 mil visitantes, quienes podrán visitar la muestra de diez de la mañana a nueve de la noche.

Barrera Novelo afirmó que el impacto de este encuentro se reflejará en el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), en nuevas oportunidades de negocio, en el fortalecimiento del sector turístico y en la difusión de la cultura y las tradiciones que distinguen al estado.

En representación del sector empresarial, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, Claudia González Góngora, destacó que este evento es motivo de orgullo para las y los yucatecos.

“Cada producto, cada platillo y cada expresión cultural refleja nuestra historia, creatividad y talento, que distinguen a Yucatán en México y el mundo”, señaló.

🌟🇲🇽 Semana de Yucatán en México 2025



📢 Del 3 al 12 de octubre, el Palacio de los Deportes se llena de cultura, sabores y tradiciones. Una invitación para que participes y representes con orgullo.



👉 Consulta la convocatoria: https://t.co/wPbdpNOiZU pic.twitter.com/bB93F9SMBK — Gobierno de Yucatán (@GobYucatan) September 5, 2025

Además de la amplia oferta gastronómica y artesanal, la Semana de Yucatán en México incluirá un encuentro de negocios con cámaras empresariales nacionales e internacionales, que permitirá a las empresas yucatecas crear alianzas estratégicas y acceder a nuevos mercados.

Por su parte, el representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor López Martínez, resaltó la importancia de llevar a cabo este evento en la capital del país.

“La Ciudad de México es un megamercado y un centro de decisiones para todo el país. Por eso la Semana de Yucatán en México es trascendental: convierte a la capital en la plataforma para proyectar nuestro talento, cultura y empresas hacia el mundo”, explicó.

La Semana de Yucatán en México presentará lo mejor de la cultura, gastronomía, artesanías y oferta turística de más de 25 municipios de la entidad, consolidándose como un motor económico y un escaparate nacional del talento yucateco.

La organización del evento cuenta con la participación de dependencias del Gobierno del Estado y organismos empresariales como Sefotur, Sedeculta, Cultur, Indemaya, IYEM, Seder, CCE Yucatán, Canacintra, Canirac, Canaco Servytur, Coparmex y Canaive, además de más de 20 grupos sociales y proyectos productivos de mujeres campesinas provenientes de 25 municipios del estado.

En la presentación ante los medios de comunicación también participaron el vicepresidente de Comercio de la Canaco Servytur, FernandoVales Casares; la Embajadora de la Feria Internacional de Yucatán Xmatkuil, Galilea Paredes Ortiz; el presidente de la Canaive, Luis Gerardo González; la secretaria de la Cultura y las Artes, Silvia Patricia Martín Briceño; el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez; la diputada local Naomi Peniche López; y el subsecretario de Competitividad y Financiamiento de la SETY, Alberto del Río Leal.

JVR