Suman 65 cuerpos identificados del crematorio ‘Plenitud’ en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Chihuahua informó que, como resultado de diversos análisis técnico-científicos, se alcanzó la identificación de 65 personas, cuyos cuerpos sin vida fueron localizados el pasado mes de junio en crematorio “Plenitud” ubicado en la colonia Valle Dorado en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la fiscalía se ha logrado la entrega física de 53 cuerpos gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, coordinada por el Fiscal Carlos Manuel Salas y la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, a cargo del director Javier Sánchez Herrera, así como de los especialistas de sus respectivas áreas.

Además, se cuenta con 18 hipótesis de identidad pendientes de confirmar con familiares, así como una identidad obtenida gracias a la información e imágenes que han sido recopiladas a través del sitio web que abrió la fiscalía.

En seguimiento al compromiso de la Fiscalía General del Estado con los deudos y víctimas del crematorio “Plenitud” y... Publicado por Fiscalía General del Estado de Chihuahua en Jueves, 4 de septiembre de 2025

La fiscalía también informó que hasta el momento tiene registradas 42 denuncias por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables, por el caso del crematorio “Plenitud”.

“Cabe destacar que a partir de la localización de los cuerpos el pasado 26 de junio, personal especializado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) a cargo de Norma Ledezma Ortega, con apoyo del personal especializado de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección de Servicios Periciales, sigue brindando atención psicológica, información y asesorías, a las familias afectadas que se han acercado a la institución”, mencionó la fiscalía.

