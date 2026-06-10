Mara Lezama, gobernadora de QRoo, da la bienvenida a la Selección de Futbol de Uruguay

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó este miércoles que la Selección Nacional de Futbol de Uruguay arribó a Cancún, donde establecerá su base de concentración como parte de su preparación y participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de sus redes sociales, Mara Lezama compartió la llegada del representativo sudamericano al Caribe Mexicano y destacó la importancia de que Quintana Roo forme parte de la fiesta futbolística más importante del mundo.

“¡La Celeste aterriza en Cancún, su base de concentración rumbo al Mundial! Damos la bienvenida a la Selección Uruguaya de Fútbol a Quintana Roo, Capital Mundial de las Vacaciones. ¡Bienvenidos al Caribe Mexicano!”, publicó Mara Lezama.

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FGR