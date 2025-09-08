Aseguran el Conjunto Avaterra - Villas Panamericanas por fraude en Jalisco.

La mañana de este lunes personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Jalisco realizó el aseguramiento del Conjunto Avaterra, conocido popularmente como Villas Panamericanas, para cumplimentar un mandato judicial ordenado por el Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial.

La diligencia forma parte de la carpeta de investigación 16124/2025 en contra de 14 personas, a petición del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL), que argumenta un esquema de triangulación y desvío de recursos públicos destinados para el fomento de la economía jalisciense, y que en su lugar fueron utilizados para la adquisición del conjunto habitacional.

Las primeras indagatorias de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales revelan que en el movimiento denunciado participaron diversas empresas fachada que simularon contratos y préstamos, con la intención de ocultar el destino real de los recursos que fueron otorgados de buena voluntad para la generación de empleos y la creación de empresas.

En total, se ha identificado la participación de 77 personas y 39 empresas en este entramado.

Este lunes el personal de la Fiscalía de Jalisco estableció posesión ministerial de custodia sobre 340 unidades habitacionales y dos áreas comunes, mientras que aquellas personas que residen en el lugar y ocupan un espacio no serán molestadas.

El que la Fiscalía de Jalisco tomara posesión parcial del Conjunto Avaterra —o bien Villas Panamericanas—, tiene por objetivo que se realicen los peritajes y demás diligencias que deberán ser agregados a la carpeta de investigación.

Este procedimiento se realiza con estricto apego a la legalidad, respetando el debido proceso y los derechos de todas las partes involucradas. La Fiscalía continuará con las investigaciones y dará seguimiento hasta determinar las responsabilidades penales correspondientes.

JVR