Localizan sin vida al director del Cereso de Tulancingo

Personal de Protección Civil de Tulancingo ingresó al reclusorio tras recibir una solicitud de apoyo; la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo lamentó el fallecimiento

Cereso de Tulancingo Foto: Quadratín
Alan Gallegos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo informó que encontró sin vida a director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tulancingo, Marcos Hernández Morales.

De acuerdo con información compartida por la Secretaría de Seguridad el suceso se reportó hoy al medio día luego de que personal de Protección Civil de Tulancingo ingresó al reclusorio tras recibir una solicitud de apoyo para atender al hombre aparentemente inconsciente.

Los paramédicos fueron conducidos al área de Dirección, donde localizaron al funcionario recostado boca abajo, sin signos vitales. Luego de ser valorado por los servicios médicos se confirmó su muerte, el cual “obedece a causas naturales”, dijo la dependencia en su comunicado.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informa:

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a familiares y amigos ante esta irreparable pérdida”, expresaron.

De acuerdo con medios locales el funcionario fue nombrado por primera vez como director del Cereso de Tulancingo en 2013 y en el 2017 fue trasladado al de Pachuca y posteriormente regreso al penal donde hoy falleció.

De igual forma, dirigió los penales de Jacala, Molango, Apan e Ixmiquilpan, así como haber sido jefe de área en la Dirección de Prevención y Readaptación Social de Hidalgo.

