Tren embiste autobús en Atlacomulco; reportan 8 muertos y 41 heridos | VIDEO

Un tren de Kansas City Southern colisionó con un autobús en el Estado de México; deja al menos ocho fallecidos y 41 lesionados.

Un accidente entre un tren de carga y un autobús de pasajeros dejó al menos ocho personas muertas y 41 lesionadas la mañana de este lunes en Atlacomulco, Estado de México.

De acuerdo con reportes locales, el autobús de la línea Herradura de Plata había salido de San Felipe del Progreso con destino a la Ciudad de México y trasladaba a cerca de 50 pasajeros.

#ÚLTIMAHORA🚨I Tren arrolla un autobús en la carretera Atlacomulco–El Oro, en el Estado de México.



⚠️Salía de San Felipe del Progreso rumbo a CDMX. El saldo preliminar es de 9 muertos y 41 heridos, los cuales fueron trasladadas a diferentes hospitales.



🏥 Autoridades atienden… pic.twitter.com/s7zP406u5E — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 8, 2025

El percance ocurrió alrededor de las 7:00 horas, en el crucero que conecta hacia El Oro y San Felipe del Progreso. El vehículo colisionó con un convoy ferroviario de Kansas City Southern, integrado por dos locomotoras y 68 vagones.

El ayuntamiento de Atlacomulco confirmó el hecho, aunque no precisó la cifra de víctimas. “Desafortunadamente este hecho ha dejado múltiples pérdidas humanas, lo que enluta profundamente a nuestra comunidad”, expresó la administración municipal en un mensaje difundido en redes sociales.

En el mismo comunicado, el municipio lamentó la tragedia y manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas. También aseguró que se mantiene coordinación con los servicios de emergencia y autoridades estatales para atender a los lesionados.

Equipos de rescate trasladaron a los heridos a hospitales de la región, mientras que personal de seguridad resguardó la zona para facilitar las labores de auxilio.

Este es el momento exacto en el que el tren de carga de CPKC choca contra el autobús de la línea Herradura de Plata en Atlacomulco…



Más información en https://t.co/AuOOjOL1i7 pic.twitter.com/ZyewpLU3Xx — Meganoticias Toluca (@MeganoticiasTol) September 8, 2025

Medios locales señalaron que el choque provocó la suspensión parcial del tránsito ferroviario en la zona. En tanto, la Secretaría de Movilidad estatal informó que colabora con las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Hasta el cierre de esta edición, no se había confirmado de manera oficial la lista de víctimas mortales ni el estado de salud de los heridos. Autoridades municipales y estatales reiteraron que darán seguimiento a la atención médica y a las diligencias correspondientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am