En Puebla, Mundial Sub-21 de volei de Playa

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, y el gobernador de Estado de Puebla, Alejandro Armenta, presentaron oficialmente este miércoles el Campeonato Mundial Sub-21 de Voleibol de Playa 2025, prestigioso evento a celebrarse del 15 al 19 de octubre en dicha entidad.

En una rueda de prensa realizada en la Casa del Corregidor, el dirigente del deporte mexicano y el mandatario poblano dieron a conocer detalles de la competencia que pondrá a México y Puebla en los ojos del mundo, al ser la más importante para dicha categoría y cuna de estrellas nacientes.

El Mundial Sub-21 de Voleibol de Playa Puebla 2025 reunirá a los 64 mejores equipos del planeta (32 por rama), una justa de primer nivel que representa el esfuerzo y trabajo en equipo de la CONADE y el Gobierno de Puebla, tal como se pactó en un convenio firmado en febrero pasado, y cuyo objetivos es poner al deporte en el centro del desarrollo.

“Este Mundial es fruto del trabajo entre la CONADE y el Gobierno de Puebla con un objetivo claro: impulsar el crecimiento del deporte en el estado, abrir oportunidades para la juventud y acercar a nuestra gente competencias internacionales de primer nivel. Más allá de los partidos y resultados, lo que buscamos con este tipo de eventos es sembrar un legado: que las y los jóvenes encuentren en el deporte una motivación, un espacio de convivencia y hasta un proyecto de vida”, aseguró Pacheco Marrufo.

El presidente de la Federación Mexicana de Voleibol, Jesús Perales Navarro reconoció el apoyo del Gobierno Federal, de la CONADE y del Gobierno de Puebla para que México sea sede de este importante evento ya que atletas mexicanos brillan constantemente en los medalleros mundiales y fortalece la participación en ciclos olímpicos, por lo que se dijo convencido de que el voleibol va por el camino correcto en el país.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, subrayó que la principal obra es atender los procesos disociativos que ponen a las personas en situación de vulnerabilidad, por eso enfatizó que el deporte en Puebla es política de estado de la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. “Para nosotros el deporte, turismo y seguridad van de la mano para generar derrama económica”, afirmó.

El ejecutivo estatal puntualizó que todas las inversiones que son destinadas para el deporte son obras humanas que mejoran la calidad de vida de las personas, por ello, aseveró que respalda la visión del director de la CONADE Rommel Pacheco, para contribuir a la integración, a través del deporte, la cultura y el arte. Detalló que por su composición pluriétnica, pluricultural y cosmopolita, San Pedro Cholula será sede del campeonato, además cumplen con el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum de buscar el regionalismo.

Con este torneo, Puebla se fortalecerá como un ejemplo de la colaboración entre instituciones para generar oportunidades para la niñez y juventud, lo cual ya se ha hecho este año en dicho estado con la Olimpiada Nacional CONADE, los Juegos Deportivos Escolares, el Final Four NORCECA de Voleibol de Sala y la construcción de la Universidad del Deporte.

De igual manera, el director de la CONADE y el gobernador poblano destacaron el positivo impacto en la economía local que se tendrá antes, durante y después de la justa, gracias a la derrama en beneficio de hoteles, restaurantes, comercios y servicios. Además el turismo deportivo, la proyección global de México y Puebla, así como la cohesión social serán otros de los beneficios que se conseguirá con este Mundial Sub-21 de Voleibol de Playa, que también reafirmará a México como uno de los destinos favoritos de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Rommel Pacheco y Alejandro Armenta estuvieron acompañados en el presídium por la secretaria del Deporte y Juventud de Puebla, Gabriela Sánchez; la secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, Carla López-Malo; la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández; así como los seleccionados nacionales Inés Lares y Carlos Ayala.

MSL