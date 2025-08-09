IMJUVE y CONADE llaman a moverse por la paz y contra las adicciones este domingo

IMJUVE y CONADE invitan a carrera contra las adicciones este domingo 10 de agosto.

Este domingo 10 de agosto, en las calles del país se llevará a cabo la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones, un evento abierto a todas las personas, desde niñas, niños, jóvenes, adultos y hasta perritos.

Convocada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la rodada y carrera saldrá a las 9:00 horas. desde la emblemática Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y llegará a la Alameda Central, donde habrá una activación deportiva especial a cargo de la CONADE.

Se podrá participar en bicicleta, patines, patineta, caminando o corriendo, en un ambiente 100 por ciento familiar y seguro.

La actividad forma parte de la Estrategia por la Paz y Contra las Adicciones del Gobierno de México y se realizará de manera simultánea en los 32 estados del país, con el objetivo de promover estilos de vida saludables y fortalecer la cultura de paz en todas las comunidades.

En la Ciudad de México, el evento contará con la participación de ciclistas y deportistas destacados, así como cientos de jóvenes comprometidos con un mejor futuro.

cehr