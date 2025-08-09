Sheinbaum anuncia inversión de casi 4 mil mdp para posicionar a Manzanillo como el puerto más importante de América Latina

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, anunció este sábado una inversión de casi 4 mil millones de pesos para Manzanillo, en el estado de Colima, con lo que se contempla posicionar al puerto la de la ciudad como el más importante de América Latina.

El proyecto, que combina recursos públicos y privados, busca detonar el desarrollo económico de Colima y del país, garantizando al mismo tiempo la preservación ambiental de la laguna.

Durante su visita a la entidad, para evaluar los trabajos de ampliación del puerto de Manzanillo, la mandataria federal explicó que la Secretaría de Marina (Semar) se encargará de la primera etapa de infraestructura, mientras que la operación será concesionada, privilegiando a empresas mexicanas.

“Manzanillo ya es el tercer puerto de América Latina, pero lo vamos a hacer el primero”, afirmó.

Sheinbaum convive con habitantes de Manzanillo. ı Foto: Cortesía

Claudia Sheinbaum precisó que para 2026 se desarrollarán obras complementarias como puentes vehiculares y proyectos hidráulicos en la zona metropolitana, además de destinar recursos de los ingresos portuarios a mejorar la ciudad de Manzanillo y el bienestar de sus habitantes.

“No tendría sentido, es es la visión de nuestro proyecto, que hubiera desarrollo de un puerto tan importante y que no hubiera desarrollo que acompañe a todo el estado, y particularmente a Manzanillo. Es un compromiso por parte de nosotros: todo Colima, entre este y el próximo año, va a recibir una inversión de casi 4 mil millones de pesos”, afirmó.

Durante la gira de trabajo por Colima, visitamos el puerto de Manzanillo para evaluar los trabajos de ampliación. pic.twitter.com/t5S7qswZKK — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 9, 2025

Inversión para modernización de puertos en el Pacífico y el Golfo

La Presidenta de la República enmarcó esta inversión dentro del Plan México, que contempla la modernización de puertos estratégicos en el Pacífico, como Lázaro Cárdenas, en Michoacán; Salina Cruz, en Oaxaca; y puertos del Golfo, como Progreso, en Yucatán, y en Veracruz, con el fin de fortalecer la producción nacional, el comercio exterior y la autosuficiencia económica.

El pasado 23 de julio, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, anunció una inversión de 296 mil 230 millones de pesos para la modernización de puertos en la República. La inversión pública será por 55 mil 179 millones de pesos, mientras que la privada será de 241 mil 51 millones de pesos.

En lo que respecta al puerto de Manzanillo, se estima una inversión de 112 mil 684 millones de pesos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira de trabajo en el estado de Colima. ı Foto: Cortesía

Sheinbaum da banderazo de salida a construcción de puentes

Por otra parte, este sábado la Presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo de salida a la construcción de los puentes vehiculares Tepalcates II, Presa Trancas y El Chical, que se suman a dos similares realizados previamente: Libramiento Arco Norte y Arco Sur.

Además, la mandataria anunció la construcción de otros dos pasos vehiculares en Colima para 2026, con una inversión de mil 915 mil millones de pesos:

Las Tunas

Barrio V

Ingreso principal a Manzanillo

La Flechita

Estas obras, señaló, forman parte de un plan integral de infraestructura para mejorar la conectividad y el tránsito en Manzanillo.

