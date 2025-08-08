Sheinbaum y Arévalo preparan reunión sobre seguridad, energía y cooperación México–Guatemala

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó esta tarde que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, para preparar los detalles de su primer encuentro bilateral, programado para la próxima semana.

La mandataria mexicana señaló que entre los temas que abordarán figuran la seguridad fronteriza, el medio ambiente y el sector energético.

“Agradezco la llamada del presidente de Guatemala; conversamos sobre el próximo encuentro para acercar más a nuestros pueblos y naciones”, escribió la jefa del Ejecutivo federal en su cuenta de X.

Agradezco la llamada del presidente de Guatemala, @BArevalodeLeon; conversamos sobre el próximo encuentro para acercar más a nuestros pueblos y naciones. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 8, 2025

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo destacó que en su reunión con Sheinbaum trabajarán en sus agendas comunes. “El intercambio con México fortalece y une a nuestros pueblos”, publicó en la misma red social.

La reunión —cuyo lugar y fecha exactos aún no se han confirmado— incluirá la participación de funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos, con una agenda de cooperación activa que contempla seguridad fronteriza, energía, medio ambiente y cooperación regional.

Acabamos de tener una muy buena llamada con la presidenta @Claudiashein para preparar nuestro encuentro la siguiente semana, donde estaremos trabajando nuestras agendas comunes.



El intercambio con México fortalece y une a nuestros pueblos. 🇬🇹🇲🇽 — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) August 8, 2025

Este será el primer encuentro cara a cara entre Claudia Sheinbaum y Bernardo Arévalo, quienes asumieron sus cargos en 2024.

