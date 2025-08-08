Anuncia Sheinbaum inversión de 12,250 mdp de 4 farmacéuticas

La Presidenta Claudia Sheinbaum (c.) y el gobernador de Michoacán (3.o de der. a izq.), Alfredo Ramírez Bedolla, ayer, con empresarios farmacéuticos y funcionarios federales.

Al anunciarse inversiones por 12 mil 250 millones de pesos por parte de tres empresas multinacionales y una mexicana en la industria farmacéutica, que impulsarán la producción de medicamentos, fortalecerán la soberanía sanitaria y generarán tres mil 120 empleos directos especializados y 22 mil 500 indirectos, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “el Plan México (va) viento en popa”.

“Hay esta idea de que en México no se quiere invertir o que la situación de aranceles que ha puesto el presidente (Donald) Trump está provocando una situación donde nadie quiere invertir en México. Aquí mostramos cómo empresarios nacionales y extranjeros quieren seguir invirtiendo en nuestro país”, expresó.

La inversión está constituida por cuatro proyectos por parte de las empresas Boehringer Ingelheim para México, Centroamérica y el Caribe (tres mil 500 mdp); Carnot Laboratorios (tres mil 500 mdp); Bayer (tres mil mdp) y AstraZeneca (dos mil 250 mdp).

El Dato: Con la inversión se establece el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) “Parque Industrial Bajío”, en Zinapécuaro, Michoacán, con 346 hectáreas.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, expresó que el tema es una prioridad para la Presidenta, “principalmente por su impacto para los mexicanos y la previsión de estar siempre listos para cualquier pandemia o circunstancia”.

La Presidenta Sheinbaum agregó que esas inversiones en materia farmacéutica son relevantes, pues se busca que se produzcan más medicamentos y material de curación en el país, además de que se genere más investigación, desarrollo y empleo bien remunerado.

El secretario de Salud, David Kershenobich, expresó que estos proyectos de inversión impulsan la soberanía sanitaria nacional, al fomentar la fabricación local de medicamentos esenciales, modernizar la infraestructura productiva y favorecer el abastecimiento, tanto en el mercado interno como en el internacional.

“El anuncio es parte de una serie de acciones que son clara muestra del potencial estratégico de México en salud. Con estos proyectos se fomenta la innovación, se fortalece la industria manufacturera, se expanden las capacidades de investigación clínica y digitalización de los procesos y, sobre todo, se crean nuevos empleos altamente especializados, posicionando a México como líder regional de la industria farmacéutica”, dijo.

Kershenobich consideró que, con las inversiones anunciadas, el sector salud de México vive un momento de gran transformación, apuntalado por la confianza que los inversionistas nacionales e internacionales han depositado en el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“El nuevo desarrollo de la industria farmacéutica y de un ecosistema de biotecnología en México pasa por la expansión de sus operaciones”, dijo. Además, también se anunciaron las primeras inversiones en el polo de desarrollo de Michoacán.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que ya se están registrando inversiones. “La meta que puso la Presidenta, de que en agosto se empezarán a anunciar, se cumple (...) Morelia está recibiendo inversiones para ampliar las terminales de contenedores que están en plena expansión. Se va a aumentar en 40 por ciento la capacidad de movilización de contenedores”, destacó.

Claudia revisa con góbers avances del IMSS-Bienestar

› Por Tania Gómez

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con gobernadoras y gobernadores para evaluar los avances del programa IMSS-Bienestar, como parte de la estrategia federal para garantizar el acceso a servicios médicos gratuitos, universales y de calidad.

Al término del encuentro, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, señaló que el objetivo es que, para el 2027, el Gobierno federal inicie la integración de los subsistemas que conforman el Sistema Nacional de Salud, de manera que un derechohabiente del IMSS podrá acceder a servicios del ISSSTE o del IMSS-Bienestar, y así en todos los casos.

“La transformación avanza con salud universal, gratuita y de calidad”, escribió la Presidenta en sus redes sociales.

Sobre el encuentro, Durazo Montaño indicó que éste forma parte de una serie de reuniones periódicas para dar seguimiento al despliegue del nuevo modelo de salud pública, que busca integrar gradualmente los servicios estatales al esquema del IMSS-Bienestar. “Vamos avanzando de manera extraordinaria”, dijo.

81 hospitales de atención tiene el IMSS-Bienestar en todo el país

“El tema fue un seguimiento mensual que le estamos dando al tema del IMSS-Bienestar y la verdad es que vamos avanzando de manera extraordinaria. Revisamos el tema de abasto de medicamentos, la infraestructura que estamos proponiendo cada uno de los estados para 2026 e incluso se están visualizando ya las acciones en salud para el año 2027”, agregó.

Explicó que se abordaron temas como la planeación de infraestructura hospitalaria para los años 2026 y 2027, pues dentro de los objetivos centrales se encuentra iniciar la consolidación de un sistema de salud nacional unificado en los próximos dos años. “La idea es que para ese año (2027) iniciemos el proceso de integración en todo el sistema”, dijo.

La gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, explicó que acordaron fortalecer los servicios de salud en cada entidad. “Estuvimos viendo el avance de lo que viene siendo el IMSS-Bienestar..., seguimos fortaleciendo los servicios, estamos haciendo el análisis de cómo vamos en lo que se refiere al IMSS-Bienestar”, refirió.