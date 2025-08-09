Aseguran 2.5 toneladas de metanfetamina y más de 4 toneladas de químicos en operativos en Chiapas y Guerrero

Operativo en Chiapas permitió el hallazgo de 2.5 toneladas de metanfetamina y precursores químicos.

En acciones coordinadas en Chiapas y Guerrero, autoridades federales aseguraron un laboratorio clandestino, una bodega de almacenamiento y un total de 2.5 toneladas de metanfetamina, además de más de 4 toneladas y 7 mil litros de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, informó sobre el operativo que, destacó, fue resultado de seguimiento de diversas líneas de investigación y colaboración interinstitucional.

En seguimiento a líneas de investigación, en Chiapas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico con @Defensamx1, inhabilitaron un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas y aseguraron 2.5 toneladas de esta droga.

En el mismo sentido, en un comunicado conjunto, la SSPC detalló que las investigaciones permitieron ubicar un predio en la comunidad Margarita Maza de Juárez, presuntamente utilizado para almacenar sustancias químicas.

Con base en datos de prueba, un juez de control otorgó la orden de cateo, que fue ejecutada por fuerzas federales. En el lugar se localizaron 2,500 kilos de metanfetamina, más de 300 tambos y contenedores con precursores químicos, un arma de fuego y cuatro camiones.

Más de 4 toneladas y 7 mil litros de sustancias químicas fueron asegurados en Guerrero. ı Foto: SSPC

En tanto, en la localidad de Carachurio, municipio de Zirándaro, Guerrero, se cumplimentó otra orden de cateo en una bodega donde fueron asegurados 2,688 kilos de sosa cáustica, 1,575 kilos de una sustancia cristalina y 7,400 litros de un líquido no especificado, también relacionado con la fabricación de drogas sintéticas.

En los operativos, además de la SSPC, participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

Aseguran en #Chiapas y #Guerrero 2.5 toneladas de metanfetamina, un laboratorio clandestino y una bodega de almacenamiento. https://t.co/Ljvz0EmeCX pic.twitter.com/Hz8gqrPswM — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 9, 2025

Las autoridades ministeriales integran carpetas de investigación en ambos casos, mientras que los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

El Gabinete de Seguridad reiteró que continuará trabajando “para impedir la fabricación y comercialización de sustancias ilícitas que lleguen a las calles y a manos de los jóvenes”.

