SICT construye 432 km de caminos artesanales en 11 estados para comunidades indígenas

Gobierno federal construye 432 km de caminos artesanales en 11 estados para mejorar accesibilidad y economía en comunidades indígenas

Proyecto federal prioriza mano de obra local en infraestructura indígena.
Proyecto federal prioriza mano de obra local en infraestructura indígena. Foto: SICT
La Razón Online

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informa que desarrolla 432 kilómetros (km) en 135 caminos artesanales en 11 estados del país.

La dependencia, a cargo de Jesús Antonio Esteva Medina, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), impulsa obras en Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Nayarit, Sonora, Jalisco, Veracruz, Puebla, Colima y Zacatecas como parte de los Planes de Justicia y Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, emplear mano de obra local y fortalecer la economía regional.

Obreros locales trabajan en caminos artesanales en comunidades indígenas.
Obreros locales trabajan en caminos artesanales en comunidades indígenas. ı Foto: SSPC

La meta de la actual administración es alcanzar 2 mil 232 km mediante una inversión de 15 mil 500 millones de pesos (mdp) entre 2025 y 2030.

El programa permitirá pavimentar los 135 caminos distribuidos de la siguiente forma: 83 en Guerrero (138 km), 16 en Oaxaca (85 km), 7 en Durango (56 km), 6 en Chiapas (28 km), 5 en Nayarit (48 km), 5 en Sonora (23 km), 5 en Jalisco (23 km), 2 en Veracruz (10 km), 2 en Puebla (5 km), 2 en Colima (6 km) y 2 en Zacatecas (10 km).

La SICT impulsa obras para mejorar la conectividad en zonas rurales.
La SICT impulsa obras para mejorar la conectividad en zonas rurales. ı Foto: SICT

El Programa de Caminos Artesanales tiene cobertura nacional, priorizando municipios, agencias municipales y comunidades indígenas con media a muy alta marginación, con necesidades urgentes de conectividad.

Una de las características del programa federal es la igualdad entre mujeres y hombres en la ejecución de las obras.

