Hidalgo lidera crecimiento industrial a nivel nacional, según datos del INEGI.

El estado de Hidalgo se consolidó como líder nacional en crecimiento de la actividad industrial, de acuerdo con las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En mayo de 2025, la actividad industrial en la entidad creció 15.2% a tasa anual, con cifras desestacionalizadas, ubicándose en primer lugar nacional, en contraste con la caída registrada a nivel país de -0.3%.

En su comparación mensual, la industria hidalguense también mostró un desempeño sobresaliente, al crecer 6.5% de abril a mayo de 2025, posicionándose en quinto lugar nacional y superando en más de nueve veces el avance del promedio nacional, que fue de apenas 0.7%.

Por sectores, este repunte responde principalmente a la manufactura, que registró un incremento anual de 26.1%, con valores originales, colocándose como el segundo mayor crecimiento del país. Este resultado contrasta con el desempeño nacional, que reportó apenas un crecimiento de 0.5%.

Con este impulso, durante los primeros cinco meses de 2025 la actividad industrial en Hidalgo acumuló un crecimiento de 3.1% a tasa anual, mientras que a nivel nacional se observó una caída de -1.4%.

Los sectores que más contribuyeron a este dinamismo fueron la construcción, con un incremento de 9.6%, y la manufactura, con un avance de 1.5%.

Estos resultados son reflejo de una política económica clara y eficaz impulsada por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, que promueve la inversión, fortalece la infraestructura productiva y genera condiciones de certeza para las empresas, lo que se traduce en más empleo y bienestar para las familias.

Con este desempeño, Hidalgo demuestra que avanza con rumbo firme hacia un desarrollo industrial competitivo, consolidándose como un referente a nivel nacional.

JVR