Impulsan ante la UNESCO que bordado maya sea patrimonio

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, adelantó que ya se trabaja en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para que el bordado maya se reconozca como patrimonio intangible de la humanidad.

Durante la presentación de la Semana Yucatán 2025, el mandatario estatal destacó la importancia de la artesanía a nivel mundial, por ello consideró necesario que sea salvaguardada.

“Trabajamos con la UNESCO para que pronto sea reconocido el bordado maya como patrimonio intangible de la humanidad. Es un reconocimiento a la calidad de las artesanías principalmente ropa como las guayaberas, titiles y muchas otras prendas que se van a exhibir”, dijo.

El Dato: El Gobierno estatal estima que más de 100 mil personas acudan a la edición 2025 de la Semana Yucatán.

Díaz Mena también mencionó, en el marco de esta celebración de la Semana Yucatán, que la aerolínea Viva tendrá un vuelo directo de Mérida a Los Ángeles, California, Estados Unidos, para incrementar el turismo en la capital de Yucatán y comenzará a partir de las fiestas navideñas.

En el evento, que tuvo lugar en la Ciudad de México, el gobernador dijo que rescatar la Semana de Yucatán es de “primera importancia”, por ello el evento será un escaparate donde más de 170 expositores van a compartir lo mejor del estado.

De acuerdo con el mandatario, este evento se llevará a cabo del 3 al 12 de octubre en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México y contará con exposiciones y degustación de comida típica del estado, así como de ensambles de música, cultura y baile.

10 días durará la Semana Yucatán 2025 con distintas actividades culturales

Añadió que durante el evento se reunirán comerciantes, empresarios, artistas músicos y cocineras quienes mostrarán a la Ciudad de México la “grandeza viva de Yucatán”.

“La riqueza de Yucatán está en nuestra gente y queremos que esa riqueza se comparta con todos aquí en la capital del país, la gastronomía es esencial de nuestra identidad y aquí estará presente”, dijo el gobernador.

Agregó que además de la comida también habrá presentaciones de música, baile y la tradicional Vaquería Yucateca en un escenario emblemático que es el Monumento a la Revolución.