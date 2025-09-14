Foto: Fiestas Patrias 2025: ¿Qué artistas estarán en Coacalco el 15 de septiembre para el Grito?

Fiestas Patrias 2025: ¿Qué artistas estarán en Coacalco el 15 de septiembre para el Grito?

Las Fiestas Patrias 2025 en Coacalco ya comenzaron a generar una gran expectativa, por la presentación de varios artistas que amenizarán la ceremonia del Grito de Independencia este 15 de septiembre.

El Gobierno municipal ya anunció que la noche mexicana de este lunes se realizará en la explanada del municipio, para que todos los asistentes disfruten de las amenidades que se realizarán ese día.

¿Que habrá en la explanada municipal?

Así, previo a la realización de las Fiestas Patrias, el municipio de Coacalco anunció la presentación de 5 agrupaciones que amenizarán la ceremonia del Grito, la cual comenzará entrada la noche.

Entre otras amenidades anunciadas por las autoridades destaca la llamada Noche Artesanal Mexicana, misma que ofrece antojitos mexicanos el 15 de septiembre en un horario de 10:00 a 20:00 horas. Se ubicará en el Pabellón Turístico y Artesanal Boulevard Coacalco, esquina Harimosas, Villa de las Flores Coacalco.

Entre otras amenidades anunciadas por las autoridades de Coacalco destaca la llamada Noche Artesanal Mexicana. ı Foto: Especial.

¿Qué artistas estarán en Coacalco en las Fiestas Patrias 2025?

En La Razón de México, te presentamos todos los artistas que estarán en la explanada municipal:

Grupo Jamar

Banda Carnaval

Los Cadetes de Linares

Los Mulatos de Pepé Arévalo

Adolescent’s Orquesta

Ellos son los artistas estarán en Coacalco en las Fiestas Patrias 2025. ı Foto: Especial.

Para la realización de los conciertos gratuitos se prevé el cierre de calles aledañas al lugar, por lo que los asistentes deben tomar en cuenta dicha afectación vial, para marcar bien su ruta.

La presentación de los grupos musicales comienza a las 19:00 horas de lunes 15 de septiembre en Coacalco, Estado de México. Los interesados en asistir deberán llegar con anticipación para obtener un buen lugar de cara a la celebración de las Fiestas Patrias 2025.

Al día siguiente de tiene programado el Desfile conmemorativo del 215 Aniversario de la Independencia de México, en el Pórtico del Palacio Municipal de Coacalco, Estado de México. El evento se programó para las 8:45 horas del martes 16 de septiembre.

Al día siguiente de tiene programado el Desfile conmemorativo del 215 Aniversario de la Independencia de México. ı Foto: Especial.

¿Habrá Ley Seca en Edomex?

La Ley Seca es una prohibición para vender y comprar bebidas alcohólicas en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos, cuyo objetivo es evitar contratiempos entre la ciudadanía.

Hasta el momento, ningún municipio del estado, ni ninguna autoridad estatal, han confirmado que se vaya a decretar Ley Seca el 15 o 16 de septiembre. Por lo anterior, hasta el momento no habrá prohibiciones para comprar o vender bebidas alcohólicas.

Ley Seca 2025 ı Foto: Especial

