La Inteligencia Nacional indaga caso Coxquihui

Rocío Nahle, durante la guardia de honor que montó ayer en memoria de Miguel Hidalgo, en Xalapa.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que, personal de Inteligencia Nacional lleva a cabo los debidos reportes sobre los hechos de violencia en el municipio de Coxquihui, luego del asesinato del excandidato a ese sitio, Ramón Valencia Pérez.

La mandataria estatal mencionó a medios de información locales que las autoridades federales trabajan en el municipio tras las recientes agresiones en contra de políticos.

“En el caso de Coxquihui está Inteligencia Nacional ya va haciendo un reporte de lo que pasa, pero nosotros siempre vamos a estar en favor de la paz, las cosas se resuelven, las diferencias que tenga quién sea se resuelven con diálogo.

El Tip: El PAN en Veracruz condenó el ataque a la vivienda del alcalde de Coxquihui, Lauro Becerra, y urgió a las autoridades estatales a garantizar la seguridad de éste.

“Hay unas diferencias. Yo quisiera que diera el reporte seguridad en su momento”, mencionó luego de la guardia de honor a Miguel Hidalgo, en Xalapa.

Esto, porque el pasado 10 de septiembre la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que uno de los restos hallados en el puente de la localidad de Oriente Mediodía, en el municipio de Espinal, pertenecen a Valencia Pérez.

Previo a este hecho, el joven, quien compitió en las elecciones pasadas en lugar de su padre, quien fue asesinado, fue reportado como desaparecido.

Mil 58 indagatorias por homicidio registra la Fiscalía de Veracruz

Ese mismo día, medios locales informaron que la vivienda donde vive el alcalde electo, Lauro Becerra García, fue atacada, lo que causó pánico entre las personas que había en la zona, entre ellas, quienes estaban dentro de un jardín de niños.

Nahle García aclaró además que hay una fuerte presencia de Fuerzas Armadas en Coxquihui, donde hay dos grupos que mantienen una disputa de años.