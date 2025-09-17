‘Las mayores obras de Zacatecas están en Guadalupe’, asegura José ‘Pepe’ Saldívar.

Los programas federales de Vivienda para el Bienestar, la construcción de clínicas, un Hospital de tercer nivel y edificios destinados a preservar la seguridad en Zacatecas se materializan gracias a la gestión y donación de predios por parte del municipio de Guadalupe, destacó el Presidente Municipal, José “Pepe” Saldívar Alcalde durante la presentación de su Primer Informe de Gobierno al frente del municipio que más ha crecido en población de la entidad.

Durante un acto solemne teniendo como testigos al Gobernador David Monreal, autoridades estatales, municipales y ante cientos de ciudadanos guadalupenses, el edil recalcó que en su administración se ha trabajado con disciplina financiera llevando a cabo obras en materia de salud, vivienda, seguridad, obra pública y deportiva, sin necesidad de endeudar al pueblo de Guadalupe.

Lo anterior, aseguró el alcalde, marca un precedente demostrando que no es necesario endeudarse para seguir construyendo obra en beneficio de la población, convirtiéndose el municipio zacatecano de Guadalupe en referente a nivel nacional.

Pepe Saldívar agradeció públicamente a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por considerar a Guadalupe como uno de los primeros municipios en todo el país en ser acreedor al beneficio del Programade Viviendas del Bienestar.

Ante las y los asistentes, recordó que al asumir la administración recibió un municipio con una deuda de más de 800 millones de pesos heredada por gobiernos anteriores que hoy son oposición, misma que se ha estado pagando sin fallar a las responsabilidades administrativas, además de realizar obra pública sin endeudar a los guadalupenses.

“Hay un equipo sin precedentes liderado por la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobernador David Monreal Ávila y el gran equipo del gobierno de Guadalupe que trabaja para generar más programas sociales, más empleo, más economía y más obra pública”, indicó.

Uno de los logros destacados en materia de seguridad, es la entrega de equipamiento, vehículos oficiales, seguros sociales y un mejor sueldo para beneficio de policías municipales así como la reciente inauguración de Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación Computo e Inteligencia (C5i), el cual fue edificado sobre un terreno donado por el ayuntamiento guadalupense ubicado en el cerro San Simón y que cuenta con 615 cámaras de vigilancia de última generación, un sistema de reconocimiento de placa vehiculares, drones tácticos y un sistema de radio comunicación avanzada.

En el eje de vivienda se donaron más de 23 mil metros cuadrados de terreno para la construcción de hogares del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar en la colonia Ojo de Agua de la Palma y el Fraccionamiento Villas de Guadalupe.

En materia de salud en conjunto con el gobierno federal y estatal se inauguró la clínica 58 del IMSS y se está construyendo un nuevo hospital de tercer nivel para los ciudadanos porque merecen atención médica digna.

Con el programa “Guadalupe Deportivo” se invirtieron cerca de 27 millones de pesos en la rehabilitación y construcción de nuevos espacios deportivos.

Se puso en marcha la rehabilitación de la red carretera que conduce a Viboritas, San Jerónimo, a el Bordo y la Cocinera, resultados que transforman la conectividad de Guadalupe.

El Ayuntamiento fortaleció al campo destinando 15 millones de pesos en apoyo para los productores, además se entregaron más de 2 mil peces para siembra en los 24 bordos, acciones que fortalecen la soberanía alimentaria impulsada por el Gobierno de México.

En el ámbito de cultura destacaron eventos gastronómicos como el festival del aguachile, el de la birria, el de la michelada, el festival de la tuna, así como el festival Cultural y Artístico de Guadalupe, mismos que atrajeron a miles de visitantes de otros estados de la República, generando una importante derrama económica con inversiones mínimas del municipio.

Es así como Guadalupe, Zacatecas, se consolida como el municipio de la entidad que más ha trabajado de la mano con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para traer beneficio a su población.

JVR