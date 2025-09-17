Se lanzan contra ley de expropiación de Layda

Delma del Carmen, en la sesión del Congreso de Campeche, el 2 de septiembre.

La diputada de Campeche del PRI, Delma del Carmen Rabelo Cuevas, afirmó que las bancadas de oposición trabajan en una impugnación en contra de las recientes reformas aprobadas a la Ley de Expropiación que impulsó la gobernadora Layda Sansores San Román y que permiten al Gobierno estatal ocupar predios que considere de “utilidad pública”.

La legisladora mencionó a La Razón que esta reforma, además de afectar a la ciudadanía, tiene “dedicatoria”, ya que, presuntamente, busca expropiarle propiedades al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

La priista añadió que algunos diputados de Morena quisieron “echarse para atrás”, luego de aprobar la reforma y calmar a la ciudadanía al argumentar “peligrosamente que no había nada de que preocuparse y solamente iban por una persona”.

El Dato: Movimiento Ciudadano cuestionó la iniciativa de Layda Sansores San Román acerca de la expropiación de predios para su utilización para diversas obras públicas.

“Es lo más peligroso que he podido escuchar, porque una ley es general, y una ley jamás puede ser objeto de venganza, de ataques políticos o persecución y no puede personalizarla a una persona, pues una ley es general y debe ser en beneficio de la ciudadanía, por eso me parece sumamente peligroso el actuar de Morena, porque al aprobarse esta ley todos los ciudadanos estamos en peligro”, dijo.

El pasado 2 de septiembre, el Congreso de Campeche aprobó la iniciativa enviada por Sansores San Román que permite expropiar terrenos y ocupar predios que considere de “utilidad pública”.

Los diputados de Morena, PT y PVEM avalaron con 18 votos en favor la iniciativa de la mandataria morenista. En tanto, los 13 votos en contra fueron de diputados de Movimiento Ciudadano y del PRI.

10 años podría tardar el Gobierno de Campeche en pagar un bien expropiado

Mil 105 delitos por daño al patrimonio reporta la Fiscalía de Campeche en 2025

Al respecto, el diputado local del tricolor, Miguel Angel Pool Alpuche, publicó en sus redes sociales sus cuestionamientos a la propuesta de Sansores San Román, la cual, dijo, afecta el patrimionio de los campechanos.

“Votamos (los diputados del PRI) en contra de la Ley de Expropiación y demás Limitaciones al Derecho de Propiedad del Estado de Campeche, promovida por el Gobierno estatal.

“Con esta ley se buscaba armonizar, actualizar y proteger la propiedad de los ciudadanos, alineada a la Ley Federal, sin embargo la iniciativa propuesta no respeta esto”, escribió en Facebook.

En entrevista, Rabelo Cuevas coincidió con su par emecista, Paul Alfredo Arce, que uno de los puntos negativos de esta ley es que la Secretaría de Gobierno puede declarar terrenos privados como de utilidad pública, lo que implica que los predios considerados necesarios para obras podrán ser expropiados por el Estado.

De esta manera, indicó la diputada del tricolor, los propietarios afectados sólo tendrán cinco días hábiles para responder a la notificación inicial de expropiación. Si no lo hacen perderían la posesión legal de sus terrenos; además, no hay un recurso administrativo para defenderse y, aunque, es posible el juicio de amparo, eso es costoso y tardado, por lo que no hay manera de que en cinco días te resuelvan.

“El Gobierno estatal puede justificar que no te localizaron en tu predio y publicando dos veces el Diario Oficial que no encontraron te pueden despojar de tu predio”, mencionó.

También la ley estipula que la indemnización puede pagarse en abonos durante un periodo de diez años, a diferencia de los 45 días que establece la legislación federal y el avalúo se basará en la última transacción del bien, sin considerar la plusvalía ni las mejoras, lo que podría resultar en pagos bajos para los propietarios.

Rabelo Cuevas mencionó que esta reforma no es la única que preocupa a la ciudadanía de Campeche, ya que recientemente el gobierno que encabeza Layda Sansores plantea una reforma a la Ley del Notariado.

“Hay una reforma al notariado que tiene preocupados a los notarios, porque no la conocen y no fue consultada con la mayoría de los notarios que son 59, esta ley no fue presentada a ninguno de ellos, aunque el consejero jurídico del estado dijo que, ‘sí existió consenso’, ellos aseguran que no”, dijo la diputada.

La legisladora campechana mencionó que a dicha ley todavía no se le da lectura, probablemente, porque el Congreso está en receso, pero seguramente en cuanto reanude sus sesiones ordinarias se discutirá y se aprobará esta ley que “será objeto de controversia”.