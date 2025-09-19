Mara Lezama y PROFEPA suman esfuerzos contra desarrollos irregulares y talas ilegales

Para fortalecer las acciones que este gobierno para la protección y preservación del medioambiente, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, sostuvo una reunión de trabajo con la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell.

Entre los acuerdos alcanzados se encuentra la suma de esfuerzos en contra de los desarrollos irregulares y las talas ilegales.

También se informó sobre la revocación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del proyecto para lo que sería la construcción de un cuarto muelle en Cozumel; esto como resultado del trabajo conjunto de los gobiernos federal y estatal en favor del medioambiente.

La gobernadora señaló que “jamás se había priorizado un arrecife por encima de 2 mil millones de pesos”, y reiteró que ningún proyecto está por encima del medio ambiente en Quintana Roo.

JVR