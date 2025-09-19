En Guerrero, Sheinbaum se compromete con la educación; recibe pliego petitorio de la CETEG

La presidenta de México, encabezó el evento protocolario en el Polideportivo para dar a conocer los avances de proyectos en la entidad durante su primer año de gobierno.

Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Chilpancingo, la mandataria federal reiteró su compromiso con la educación en el país y recibió un pliego petitorio de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).

Durante su arribo al Polideportivo de Chilpancingo, en donde se realizó el evento programado para la tarde de este viernes en la capital, refrendó en su informe su compromiso con los docentes de México.

La transformación avanza en Guerrero https://t.co/HPmLDXCEyZ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 19, 2025

Luego de que algunos profesores, le cerraran el paso a la camioneta que trasladaba a la mandataria federal, la presidenta salió por la ventana de la camioneta negra en la que se trasladaba, tomó un megáfono y solicitó a los manifestantes silencio para poder escucharlos.

“Les voy a pedir un favor, vamos a guardar silencio un momento, vamos a recoger el pliego petitorio de los maestros y después les voy a pedir, por favor, que abran espacio”, dijo al tiempo que trepaba en la camioneta que quedo en medio de los profesores.

Posteriormente, de manos de la líder estatal de la CETEG, Elvira Veleces Morales, entregó a Sheinbaum, una hoja con sus demandas, la cual fue firmada en el techo de la camioneta en que viajaba la presidenta.

Más tarde en su discurso, dijo: “¡Que vivan los maestros!” y señaló que en la constitución está establecido que los presidentes deben dar el informe de labores al pueblo, el primero de septiembre, y recordó que para ella es importante ir a cada estado de la república a “dar cuentas en cada entidad de la república.”

En Guerrero, la presidenta @Claudiashein inicia el tercer fin de semana de rendición de cuentas; informó la inversión histórica por 10 mil 790 millones de pesos en infraestructura carretera para la entidad.



Está en marcha la modernización de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo… pic.twitter.com/14NUJ6UIXN — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 20, 2025

La jefa del ejecutivo dijo que “nosotros no llegamos al gobierno impuestos por nadie, no fue una elite que nos impuso y no se nos olvida cual es nuestro origen; uno no puede olvidar de donde viene, sino se nos olvida a donde vamos. Llegó el cambio en el año 2018 con el mejor presidente que ha tenido nuestro país”, dijo.

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, expresó su total respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien este viernes visitó Chilpancingo como parte de su gira nacional tras la rendición de su primer informe de gobierno.

Salgado destacó que gracias al gobierno de Sheinbaum, se “Ha materializado la visión humanista de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hoy, de la mano de nuestra gran presidenta, consolidamos los avances y profundizamos los alcances de esta gran revolución de conciencias”.

¡Bienvenida, Presidenta! Nos da mucha alegría recibir nuevamente en Guerrero a nuestra Presidenta @Claudiashein, quien hoy presenta su Primer Informe de Gobierno al pueblo guerrerense. 🇲🇽✨



La acompañaremos con orgullo en este momento tan importante para nuestra entidad y para… pic.twitter.com/K2B01Yuamm — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) September 19, 2025

La gobernadora destacó que más de un millón y medio de guerrerenses son beneficiarios de programas sociales, además de los avances en infraestructura hospitalaria y carreteras, así como el impulso al campo y a los pueblos indígenas y afromexicanos a través de planes de justicia y desarrollo.

Además, señaló que en el ámbito turístico, reconoció el respaldo de la federación a Acapulco mediante el programa Acapulco se transforma contigo, que, dijo, ha sido fundamental para la recuperación y consolidación del destino.

Al término del evento, la jefa del ejecutivo informó que continuará su gira esta tarde, tocando ahora la zona de Oaxaca, a donde llegará también para rendir su informe.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL