Sheinbaum lamenta muerte de Julieta Fierro; ‘sin duda, una mujer inspiradora’, dice

La científica Julieta Fierro es una de las más importantes divulgadoras de la ciencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento de Julieta Fierro, astrónoma y divulgadora científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través de su cuenta oficial en X (@claudiashein), la mandataria calificó a la académica como “una mujer inspiradora que trascenderá el tiempo y el espacio”.

Lamentamos el fallecimiento de Julieta Fierro, destacada divulgadora científica e investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM.



Sin duda, una mujer inspiradora que trascenderá el tiempo y el espacio. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 19, 2025

Julieta Norma Fierro Grossman, mejor conocida como Julieta Fierro, murió la mañana de este 19 de septiembre, según informaron personas cercanas a la investigadora.

Reconocida por su incansable labor en la divulgación de la ciencia, fue parte fundamental del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. Además desde 2004 era integrante de la Academia Mexicana de la Lengua.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia (1992), el Premio UNESCO Kalinga de Divulgación Científica (1995), la Medalla Benito Juárez (2004), la Medalla Vasco de Quiroga (2011) y la Medalla al Mérito en Ciencias Ingeniero Mario Molina (2021). Su trayectoria dejó huella en la investigación y en la enseñanza de la astronomía tanto en México como en el extranjero.

Fierro también participó en la creación de espacios dedicados a acercar el conocimiento científico a la población, como la sala de astronomía del Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM; el Museo Descubre en Aguascalientes; el Museo de Ciencias en Puerto Rico; y colaboró en proyectos del Observatorio McDonald en Estados Unidos y el Observatorio de Suderland, en Sudáfrica.

Su trabajo científico se enfocó en el estudio de la materia interestelar, aunque su verdadera huella se encuentra en la divulgación del conocimiento.

Por otro lado, la comunidad científica y académica lamenta profundamente su partida. La UNAM expresó en sus redes sociales: “Con su voz y dedicación acercó la ciencia a millones de personas. Su legado perdurará en cada rincón donde se aprecie el conocimiento”.

La astrónoma mexicana Julieta Fierro cautiva al público del Hay Festival con experimentos divertidos. ı Foto: Hay Festival

