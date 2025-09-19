Aguascalientes, líder en educación dual en la región occidente

Aguascalientes se posiciona como uno de los estados líderes en la implementación del Modelo de Educación Dual en bachillerato, el cual brinda a los jóvenes la oportunidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo y así salir mejor preparados al mundo laboral.

De acuerdo con la Comisión de Educación Dual de la Región Occidente, que integra a autoridades educativas de los estados de Guanajuato, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Aguascalientes, durante el primer semestre de 2025 Aguascalientes alcanzó el tercer lugar en la Región Occidente con mayor número de estudiantes inscritos bajo este modelo.

Actualmente, cerca de 500 jóvenes del estado participan en el Modelo Dual; todos ellos estudian en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTEA), en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), en los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), en Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS), así como en los planteles pertenecientes a la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM).

Las y los alumnos cursan 36 carreras técnicas que van desde electromecánica, mecatrónica, electrónica e informática, hasta agrotecnologías, mantenimiento automotriz, logística y energías alternas, entre otras.

Este esquema es posible gracias a la vinculación con cerca de 100 empresas que operan en Aguascalientes, las cuales ofrecen espacios de formación práctica con tecnología de vanguardia, lo que fortalece las competencias laborales de los jóvenes.

De acuerdo con datos de la Comisión de Educación Dual de la Región Occidente, los primeros lugares en este modelo los ocupan Jalisco (primer lugar), Guanajuato (segundo lugar) y Aguascalientes (tercer lugar), seguidos por Querétaro, Michoacán, Nayarit, Colima y Zacatecas.

La administración de la gobernadora Tere Jiménez impulsa este modelo con el propósito de ofrecer a las y los estudiantes una formación integral que no solo fortalece su perfil académico, sino que también les brinda potencial de contratación, certificación de competencias y mejores oportunidades de continuar su preparación en las universidades del estado, donde también se impulsa el Modelo Dual.

JVR