Avioneta se desploma en García, Nuevo León; reportan al menos dos muertos

Al menos dos personas murieron este sábado al desplomarse la una avioneta en la que viajaban en el municipio de García, en Nuevo León.
Manuel Guerra Cavazos, presidente municipal de García, informó que la aeronave cayó al interior del Parque Industrial Ciudad Mitras, en inmediaciones del Río Pesquería.
De manera preliminar, el alcalde señaló que las victimas serían una mujer y un hombre. "Estamos a la espera de Periciales para la extracción de los cuerpos“, añadió en una publicación de Facebook.
Cae en Baja California Sur líder de célula de ‘Los Mayos’; aseguran armas, droga y vehículos
Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como personal de Protección Civil municipal y estatal, que confirmaron el deceso de los tripulantes.
En redes sociales, Protección Civil de Nuevo León precisó que la avioneta se desplomó en la intersección de las calles Laderas y Riveras, en el Interpuerto.
Al trascender la noticia, en redes sociales comenzó a circular una grabación en la que es posible apreciar a la que sería la avioneta siniestrada mientras desciende a gran velocidad.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr