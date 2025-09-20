Moviliza a equipos de emergencia

Avioneta se desploma en García, Nuevo León; reportan al menos dos muertos

Manuel Guerra Cavazos, alcalde de García, confirmó que el incidente aéreo dejó al menos dos víctimas, presuntamente un hombre y una mujer

Se desploma avioneta en García y deja dos personas muertas.
Se desploma avioneta en García y deja dos personas muertas. Foto: Facebook, @proteccioncivilnuevoleon
Por:
César Huerta

Al menos dos personas murieron este sábado al desplomarse la una avioneta en la que viajaban en el municipio de García, en Nuevo León.

Manuel Guerra Cavazos, presidente municipal de García, informó que la aeronave cayó al interior del Parque Industrial Ciudad Mitras, en inmediaciones del Río Pesquería.

De manera preliminar, el alcalde señaló que las victimas serían una mujer y un hombre. "Estamos a la espera de Periciales para la extracción de los cuerpos“, añadió en una publicación de Facebook.

TE RECOMENDAMOS:
Arresto masivo: armas, droga y vehículos asegurados
Golpe a "Los Mayos"

Cae en Baja California Sur líder de célula de ‘Los Mayos’; aseguran armas, droga y vehículos

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como personal de Protección Civil municipal y estatal, que confirmaron el deceso de los tripulantes.

En redes sociales, Protección Civil de Nuevo León precisó que la avioneta se desplomó en la intersección de las calles Laderas y Riveras, en el Interpuerto.

Caída de aeronave* *Ubicación* Laderas/Riveras Interpuerto de Parque Industrial Ciudad Mitras García NL Al arribar al lugar, elementos de Protección Civil de Nuevo León informan sobre la caída de una aeronave en Interpuerto dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras. Al arribo se confirmó que al interior se encontraron dos personas las cuales ya no contaban con signos vitales. Se espera el arribo de autoridades competentes. *Acude* •Protección Civil Nuevo León. •Protección civil Garcia •Policía Municipal #TodasyTodosSomosProtecciónCivil

Publicado por Protección Civil Nuevo León en Sábado, 20 de septiembre de 2025

Al trascender la noticia, en redes sociales comenzó a circular una grabación en la que es posible apreciar a la que sería la avioneta siniestrada mientras desciende a gran velocidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Gobernador Joaquín Díaz Mena, al centro, inaugura el festival "Yucatán en Los Pinos".
Yucatán en CDMX

Yucatán lleva su cultura, gastronomía y tradición a Los Pinos