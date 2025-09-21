Hidalgo reduce incidencia delictiva y se mantiene por debajo de la media nacional

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Hidalgo registró en agosto una disminución en la incidencia delictiva, al pasar de 5 mil 239 delitos en julio a 4 mil 904, lo que ubica a la entidad por debajo de la media nacional de 5 mil 363 ilícitos.

Con la política de “cero impunidad” implementada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, en el conteo mensual, la entidad se colocó en la posición número 12 a nivel nacional , mientras que en el acumulado de enero a agosto alcanzó el lugar 13, con un total de 37 mil 954 delitos del fuero común.

En el caso de homicidios dolosos, la entidad sumó 181 carpetas de investigación de enero a agosto, lo que representa 207 víctimas y coloca a Hidalgo en el lugar número 20 del país. Tan solo en agosto se registraron 20 incidentes, con 29 víctimas, cifra que mantiene a la entidad muy por debajo de la media nacional de 49 homicidios y muy lejos de los estados con mayores índices como Guanajuato, Chihuahua y Baja California.

Una elemento de la Policía Estatal y al fondo efectivos del Ejército Mexicano. ı Foto: Cortesía

Respecto al delito de extorsión, entre enero y agosto se contabilizaron 150 casos, lo que posiciona a Hidalgo en el lugar 11 a nivel nacional, con un registro menor a la media de 227. Para agosto, la entidad descendió al sitio 17, mientras que en el periodo comprendido de septiembre de 2022 a agosto de 2025 se mantiene entre los diez estados con mayor reducción de este ilícito.

Con estas cifras, Hidalgo consolida un descenso sostenido en la incidencia delictiva, lo que refleja el compromiso de las autoridades estatales con la seguridad ciudadana y la coordinación permanente con la Federación y los municipios. Este esfuerzo colectivo ha permitido conservar niveles de seguridad por debajo de la media nacional en los principales índices de criminalidad.

