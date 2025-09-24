Acapulco reconoce a Antonio Cosío por nuevo cargo en el CNET.

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, reconoció públicamente a Antonio Cosío Pando tras su designación como presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), destacando la cercanía del empresario con el puerto y su compromiso con la industria turística de México.

Por su parte, Jorge Paoli Díaz, titular de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), hizo énfasis en la sólida trayectoria de Cosío Pando y en el impacto positivo de su trabajo en el desarrollo económico de la región.

Cosío pertenece a una familia con arraigo empresarial y se ha consolidado como figura clave dentro del sector turístico. Su visión estratégica y sus aportaciones han fortalecido la competitividad de Acapulco, garantizando además la sostenibilidad de la industria.

El CNET, creado en 1988, reúne a empresarios, asociaciones y cámaras de turismo, con el objetivo de coordinar acciones, reforzar la negociación conjunta y proteger los intereses del sector en México.

La presencia de Antonio Cosío y Jorge Paoli simboliza a una nueva generación de líderes comprometidos con Acapulco. Su colaboración con la presidenta municipal Abelina López ofrece certeza y confianza a las inversiones que impulsan la actividad turística.

Autoridades municipales reconocieron recientemente la labor de ambos empresarios en la consolidación de una oferta hotelera de nivel competitivo. Este avance se ha logrado en coordinación con la ANCH y con cámaras del sector de hotelería, gastronomía y transporte aéreo y terrestre, lo que ha permitido generar más empleos y crecimiento económico.

Además, se destacó la labor de Noé Peralta Herrera, secretario de Turismo, por mantener un vínculo cercano con los empresarios y favorecer la consolidación del sector turístico en Acapulco.

Con este respaldo, se refuerza el compromiso de impulsar el turismo, consolidar la inversión y asegurar la prosperidad sostenible para Acapulco y para todo el país.

JVR