Tombochio, intérprete de corridos tumbados, está de manteles largos pues se presentará próximamente en Guadalajara. Los fans del joven originario de Sinaloa podrán entonar temas como “Sold Out”, “Canción”, “Rude” y muchas más.

Conoce la fecha del show y cómo conseguir lo boletos para no perderte de esta noche única, que promete cargarte de energía con el estilo único del artista de 21 años.

Tombochio en concierto: Fecha, boletos y precio

El concierto de Tombochio tendrá lugar el 13 diciembre 2025, en el Auditorio Telmex, ubicado en Zapopan, Jalisco. El show está programado para iniciar a las 9:00 p.m.

Los boletos para el concierto de este 2025 del intérprete de “Ven” saldrán a la venta en sólo en Venta General. Desde el 19 septiembre de 2025 puedes adquirir tus entradas ingresando al sitio web de Ticketmaster, en: www.ticketmaster.com.mx.

Además, los tickets pueden conseguirse acudiendo a las taquillas del Auditorio Telmex.

Los precios para los boletos del concierto de Tombochio varían según la ubicación de los asientos. En general, el costo va desde los 610 pesos mexicanos a los 4 mil 270.

¿Quién es Tombochio?

Tombochio, cuyo nombre real es José Manuel Osorio, es un joven cantante, compositor e intérprete originario de Culiacán, Sinaloa, que se ha destacado dentro del género del regional mexicano/corridos. Actualmente el famoso tiene 21 años.

Desde temprana edad mostró interés por la música, influenciado por su padre, Jesús Osorio, vocalista del grupo Los Nuevos Rebeldes, quien le heredó el talento y apoyo para su desarrollo artístico.

Su primer sencillo, “El Niño”, lanzado en 2021, fue el punto de partida para que comenzara a ganar visibilidad entre los seguidores del género. Tombochio ha lanzado al menos dos álbumes completos: Buenas Vibras en 2024 y GAD en 2025.

Además, entre sus canciones más populares se encuentran “Patrullón”, “Rude”, “RIK”, “Cuídame”, y “Canción”.

En redes sociales como Instagram, Tombochio cuenta con 250 mil seguidores, lo que respalda su popularidad entre los jóvenes amantes de la música regional mexicana, en especial de los corridos tumbados.

Además, el anuncio de su concierto en diciembre, en el Auditorio Telmex, que posteó en dicha plataforma, ya alcanzó más de 61 mil Me gusta y mil 59 comentarios. Los seguidores del intérprete expresaron su entusiasmo por vivir la experiencia en vivo junto a su ídolo y entonar temas como “Sold Out” y “Rude”.