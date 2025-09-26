Caso Bermúdez: ponen en la mira a más servidores

Hernán Bermúdez al ser detenido por la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, el 17 de septiembre.

El fiscal de Tabasco, Oscar Tonatiuh Vásquez Landeros, afirmó que la línea de investigación en contra del exsecretario de Seguridad estatal y presunto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, derivaría en detenciones de mandos y exmandos policiales.

En un mensaje a medios de información locales, el funcionario no dio detalles sobre los nombres y cargos de los sospechosos para “no afectar la investigación” y cuidar el debido proceso, pero comentó que se continúa con la integración de la información de todo lo relacionado al caso.

El Tip: Para el experto en política criminal, Roberto Álvarez, el caso de los supuestos nexos entre La Barredora y Adán Augusto López Hernández podría afectar a Morena.

“Es parte de nuestra línea de investigación el tema de servidores y exservidores públicos, de quienes no puedo referirles sus nombres o cargos para no afectar la investigación y respetar el debido proceso, también la iniciativa privada”, dijo.

Vásquez Landeros mencionó que las presuntas filtraciones de información sobre el caso no salen de la Fiscalía de Tabasco, por lo que el área de recursos internos indagará éstas.

El pasado miércoles, ante medios de información, el senador morenista y exgobernador tabasqueño, Adán Augusto López Hernández, dijo que quienes aseguran que su nombre aparece en el expediente de la investigación por el caso de Bermúdez Requena mienten, pues por ley el ministerio y las fiscalías están obligados a guardar la secrecía de la investigación, comentó.

89.8 Por ciento de los tabasqueños percibe inseguridad en Tabasco

“Ni usted, ninguno de los que estamos aquí podemos saber qué contiene el expediente de esas averiguaciones porque la carpeta, por ley, el Ministerio Público, el fiscal, las fiscalías, están obligados a guardar la secrecía de la investigación”, dijo.