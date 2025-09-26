Francisco Garduño ofrece disculpa pública por incendio en estación migratoria en 2023

A dos años y medio del incendio registrado en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes encerrados en celdas bajo llave, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, ofreció una disculpa pública a los familiares de los fallecidos y a los 27 sobrevivientes.

“A todos, les ofrezco con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento y daño causado a ustedes y a sus familias, que vino a cambiar sus vidas para siempre. Reconozco que estos hechos son inaceptables”, pronunció el exfuncionario federal.

El exfuncionario reconoció que en los hechos existieron violaciones a los derechos humanos de las víctimas, y señaló que ello les ocasionó modificaciones a sus proyectos de vida.

“No hay palabras que puedan resarcir y devolver las condiciones que tenían antes del 27 de marzo de 2023. Me encuentro en acto de recuperación de la memoria, reconociendo la dignidad de las víctimas, para garantizar la reparación del daño y evitar que se repitan los hechos contra migrantes en su paso por México”, agregó.

El acto se llevó a cabo en Ciudad de México, a más de mil kilómetros de donde ocurrieron los hechos, por lo que algunos de los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes tuvieron que conectarse vía remota para poder presenciar la disculpa.

En el museo de la Ciudad de México, sitio donde se llevó a cabo el acto, integrantes de organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a sobrevivientes del incendio en Ciudad Juárez, portaron letreros donde se leía: “La detención migratoria mata”.

Wilson Juárez, originario de Guatemala, y quien es sobreviviente de los hechos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, y quien acudió al evento, consideró que la disculpa ofrecida por Francisco Garduño no cambiará en nada la situación.

“Es muy difícil. Una disculpa no cambia tu vida, no va a ser como antes”, dijo.

Mientras que en Ciudad Juárez, diversos colectivos se manifestaron en el exterior de la estación migratoria donde ocurrieron los hechos. Exigieron que la disculpa se realizara en Chihuahua, y manifestaron su rechazo a que Garduño permanezca en libertad.

En 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que había elementos para que Francisco Garduño fuera juzgado como probable responsable de omisiones, por lo que se le señaló por la falta de seguridad para los migrantes recluidos y las condiciones en que se encontraban.

En la estación migratoria no había acceso a agua potable, alimentos y tampoco se contaba con salidas de emergencia ni protocolos de protección civil.

Garduño Yañez fue procesado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, pero no le dictaron prisión preventiva, y tampoco fue obligado a separarse de su cargo como titular del Instituto Nacional de Migración, que dejó hasta mayo pasado.

La acción se generó como un acto obligatorio establecido en una orden judicial por parte del juez que le concedió la suspensión condicional del proceso penal 237/2023, por la tragedia ocurrida el 27 de marzo de 2023.

El pasado 24 de enero se le fijo un plazo de 30 días para ofrecer la disculpa pública, pero su defensa logró la ampliación del plazo. Posteriormente se anunció que sería el 16 de abril, sin embargo la fecha se reagendó para el 2 de mayo, pero un día antes Garduño Yáñez dejó su cargo como comisionado del INM y la ceremonia no se llevó a cabo.

