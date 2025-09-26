Liberan a 38 integrantes del grupo que brinda seguridad a líderes la Iglesia de La Luz del Mundo

Liberan a integrantes del grupo que brinda seguridad a líderes la Iglesia de La Luz del Mundo.

Un juez federal con sede en Morelia, Michoacán, dejó en libertad a los 38 integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo que fueron aprehendidos el miércoles pasado cuando realizaban prácticas de combate para defender a los líderes de su organización religiosa, por considerar la detención como ilegal.

Tras una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia, Michoacán, que tuvo una duración de 12 horas, el juez de control que tomó conocimiento del caso consideró que la aprehensión realizada por agentes de la Policía Estatal fue ilegal, por lo que decretó la libertad sin reservas de los 37 mexicanos y un estadounidense.

Una de los argumentos en contra del acto de la autoridad federal, fue que hubo demora en la puesta a disposición de los 38 hombres detenidos.

La defensa dijo que fueron casi 12 horas las que tardaron las fuerzas de seguridad en presentar ante el Ministerio Público Federal a los detenidos. Asimismo, que no estaban armados al momento de su detención, ni habían sido forzados a estar en el lugar.

La aprehensión se realizó en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán, mientras entrenaban con réplicas de armas largas y cortas.

La Fiscalía General de la República (FGR) buscó imputar a los 38 detenidos por ser presuntos responsables de violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Lo anterior, luego de que oficialmente se reportó que en un operativo conjunto personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y militares, detuvieron a los integrantes de la Luz del Mundo, los cuales declararon formar parte del “Jahzer”, la guardia secreta de la organización religiosa, cuyo líder Joaquín Nasson García se encuentra detenido en Estados Unidos desde junio de 2019, y sujeto a juicio por presunto tráfico de personas, producción de pornografía infantil, violación forzada de un menor y otros delitos.

El grupo integrado por 37 mexicanos y un ciudadano estadounidense fue detenido cuando realizaban prácticas de combate en un improvisado campamento, utilizando un arma de fuego real y 17 réplicas de armas largas y cortas, así como cuchillos de utilería.

JVR