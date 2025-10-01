¿Quién es Ana Mosqueda, la joven que desapareció con su novio? Viajaban juntos en un auto blanco

Dos jóvenes que viajaban en un auto desde Monterrey hacia Nuevo Laredo continúan desaparecidos desde hace diez días, sus familiares no han recibido información sobre su paradero y piden ayuda.

Por medio de redes sociales Miranda, la hermana de Daniela Mosqueda, pidió ayuda para localizar a su hermana, quien se encuentra desaparecida desde el domingo 21 de septiembre.

De acuerdo con la publicación en la que pide compartir el caso, no conocen ninguna información respecto al paradero Ana Daniela, quien viajaba con su novio en un auto desde Monterrey hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Ana Daniela Mosqueda Gonzáles continúa desaparecida, su familia perdió comunicación con ella desde el domingo 21 de septiembre, y la última información que conocen sobre ella y su novio es que ambos llegaron a Nuevo Laredo y posteriormente, a las 17:20 horas, irían a comer.

Ana Mosqueda y su novio viajaban desde Monterrey con destido a Nuevo Laredo en un auto Mazda de color blanco del año 2019, mismo que tenía placas del Estado de México.

Ana Mosqueda continúa desaparecida, viajaba con su novio en un auto blanco ı Foto: Facebook Miranda Mosqueda | Especial

Para que las personas puedan ubicar a su hermana y brindar información sobre su paradero, Miranda compartió fotografías de ella y pidió que en caso de conocer algo sobre ella le envíen mensaje.

“Mi mamá y yo estamos destrozadas por no saber de ella. Les pido de su ayuda al compartir.” escribió Miranda en la publicación que pide compartir.

En una publicación más reciente, Miranda Mosqueda informa que su hermana continúa desaparecida, y hace énfasis en que Ana Mosqueda no era foránea, pues es de Nuevo Laredo, donde desapareció.

“Ella NO es foránea es de NUEVO LAREDO !! Y ahí mismo desapareció iba llegando de aquí de Mty junto con su novio” compartió Miranda junto con una fotografía de Ana Mosqueda.

Ana Mosqueda viajaba desde Monterrey con su novio ı Foto: Facebook Miranda Mosqueda

¿Cómo reportar a una persona desaparecida y cánto tiempo tiene que pasar?

Para reportar a una persona desaparecida en México no debes esperar el plazo de 24 horas, puedes hacerlo de manera inmediata por medio de la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) o por medio de llamada telefónica al número 800 028 77 83.

Para poder reportar a una desaparecida es necesario que cuentes con la siguiente información:

Nombre completo

Edad

Vestimenta que portaba antes de desaparecer

En caso de conocer los datos también es importante proporcionar la fecha, hora y lugar de desaparición.

Una vez que levantes el reporte de la persona desaparecida, debes solicitar un número de folio o expediente para poder darle seguimiento a tu denuncia.

También puedes acudir a alguna Agencia del Ministerio Público, puedes acercarte a alguna organización civil y puedes difundir el caso en redes sociales con fotos claras y sin filtro de la o las persoas a las que se está buscando.