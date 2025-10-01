Tamaulipas avanza en educación, salud combate a la pobreza y la inseguridad, afirma Américo Villarreal

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ofreció este miércoles 1 de octubre un mensaje por su Tercer Informe de Actividades, en el que resaltó los logros en materia educativa, infraestructura, salud, combate a la pobreza e inseguridad, en la entidad.

Dicho mensaje se realizó en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, en Ciudad Victoria.

Durante este evento, Américo Villarreal Anaya hizo un recuento de los compromisos cumplidos a la mitad del camino del inicio de su administración.

Al evento acudieron representantes de sectores productivos de la entidad, legisladores estatales y federales, dirigentes empresariales, mandos de las Fuerzas Armadas, alcaldesas y alcaldes, funcionarios estatales y de la federación, así como los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial de Tamaulipas.

Tamaulipas registra histórica disminución de la pobreza

En su mensaje. Américo Villarreal Anaya destacó que, tal como lo prometió, se gobierna para todas y todos.

Tamaulipas, aseguró Américo Villarreal Anaya, ha experimentado la disminución de la pobreza más significativa de su historia, con uno de los mejores desempeños entre las entidades del país, especialmente en lo que se refiere a la pobreza extrema.

“De 102 mil personas en 2022, y de acuerdo con la última medición, nos quedan 52 mil en dicha condición, y seguimos trabajando por ellos”, afirmó Américo Villarreal Anaya.

En Tamaulipas se han reducido en un 50% los delitos de alto impacto

El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas es uno de los cuatro estados que han logrado disminuir en más del 50 por ciento los delitos de alto impacto.

Américo Villarreal Anaya dijo que en estos tres años, los delitos han mostrado un franco descenso, ya que “el homicidio en Tamaulipas ha caído 59 %, el secuestro en 86 %, la extorsión en un 21 % y la mayor reducción de los delitos se ha alcanzado en delitos de robo a casa habitación y transeúntes”.

Al reiterar que su compromiso más firme es mejorar la seguridad y construir la paz, el gobernador Américo Villarreal Anaya se refirió al cambio radical en la estrategia de seguridad en Tamaulipas y a la coordinación con la Federación.

Américo Villarreal Anaya citó la creación de la Guardia Estatal, que al día de hoy cuenta con un estado de fuerza de 5,900 elementos. También mencionó que, en tres años, se han adquirido 680 unidades y se ha formado a 9,042 elementos. Indicó que actualmente hay más de 4,500 cámaras de vigilancia, además de otras 350 de última generación que se han instalado recientemente.

En tres años mejora la atención en salud para la población tamaulipeca

Tras recibir un sector salud abandonado y sometido a uno de los mayores quebrantos financieros por parte de la administración anterior, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó el proceso de federalización de la salud a través del IMSS-Bienestar.

Américo Villarreal Anaya puntualizó que se han federalizado 376 unidades de salud —entre primer nivel, hospitales generales y de especialidad—, destacando la mejora en infraestructura y equipamiento, la erradicación del rezago quirúrgico, la adquisición de tomógrafos y un acelerador lineal.

Américo Villarreal Anaya informó a las y los tamaulipecos que, con el arranque de la iniciativa Salud Casa por Casa y la puesta en operación de las Rutas de la Salud, se ha logrado mejorar el abasto regular de insumos y medicamentos, el cual actualmente alcanza un 90 %.

También señaló que, en su gobierno, la consulta médica creció en un 30 % y se logró una reducción en la mortalidad materna.

