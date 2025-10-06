Critican a Sansores por plan para universidad

Habitantes de San Francisco de Campeche, capital y ciudad más poblada de Campeche, pidieron más recursos para hospitales y a las instituciones de educación superior existentes antes de abrir una nueva universidad de la Salud Rosario Castellanos anunciada por la mandataria local, Layda Sansores San Román, como “un proyecto de gran relevancia”.

El pasado 29 de septiembre el Gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores, expropió tres predios de personas ligadas al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito.

El Dato: La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la expropiación de los predios de Alejandro Moreno fue porque, presuntamente se adquirieron de manera ilegal.

Dos de los tres sitios pertenecen al arquitecto Juan José Salazar Ferrer y el otro era propiedad de la madre del líder del tricolor, Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, bajo el argumento de que esos terrenos serán destinados para la construcción de un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, especializado en salud y enfermería.

En entrevista con La Razón de manera anónima, un vecino del municipio de San Francisco de Campeche y miembro de la Universidad Autónoma del Carmen aseguró que “no es buen momento para crear una nueva universidad” pues, explicó, se tiene que considerar la situación económica actual del estado, derivada en gran parte por la pérdida constante del ingreso petrolero y por la gran cantidad de universidades que ya existen y se les destina poco presupuesto.

18 votos a favor y 13 en contra fue la votación para avalar la Ley de Expropiación

34 propiedades con prestanombres detectó el Gobierno de Campeche

El colono añadió que en los últimos años ya se construyeron tres planteles de la universidad para el Bienestar Benito Juárez García ubicados en tres distintos municipios que son recientes y ofrecen la misma oferta académica que la que se pretende ofertar en la nueva universidad de la Salud Rosario Castellanos.

“En total hay más de 48 institutos de educación superior en el estado de Campeche, estamos hablando de una población menor a un millón de habitantes y con una población y matrícula estudiantil de las más bajas a nivel nacional, entonces tenemos oferta educativa, pero además está concentrada en las cabeceras municipales”, dijo.

Añadió que en Campeche hay poco presupuesto para sacar adelante a las universidades, por lo que pidió fortalecer las unidades académicas existentes antes de crear una nueva universidad.

“Por ejemplo en el área de la Salud tenemos 12 universidades existentes, somos de las pocas entidades que tienen dos universidades estatales que son la Universidad Autónoma de Campeche y la Universidad Autónoma del Carmen, solamente el estado de Chihuahua tiene una situación similar”, dijo.

El hombre agregó que en el caso de Campeche hay una matrícula estudiantil muy baja, pues en promedio son cinco mil y siete mil estudiantes en cada universidad estatal, además hay institutos tecnológicos, Universidad Pedagógica Nacional, tenemos Centros Conacyt y dos planteles de la UNAM.

“Oferta hay, el problema es que no se han diversificado los programas educativos y no se han vinculado con las problemáticas de desarrollo regional que requiere el estado, por ejemplo, las carreras de acuicultura se han cerrado y las carreras tradicionales siguen siendo las más demandadas, entonces los sectores productivos del estado no tienen una correspondencia en la formación de cuadros”, añadió el ciudadano.

En entrevista con personal de salud, de manera anónima una profesional dijo que hay muchos problemas en hospitales de Campeche tanto en infraestructura y personal, por lo cual consideraron innecesario abrir una nueva universidad de la salud y pidieron que mejor se destinen recursos para mejorar las clínicas y contratar especialistas.

“Más que hacer otra universidad que van a tener como un elefante blanco, pues mejor que las autoridades se preocupen por el tema de la salud, porque las clínicas están por los suelos”, dijo una de las entrevistadas que labora en el sector salud de Campeche.

Añadió que uno de los principales problemas es la falta de hospitales para la cantidad de población, además de que la mayoría están centralizados y los habitantes de otros municipios se tienen que trasladar hasta la capital para poder ser atendidos.

“Sé que varios de los hospitales en Campeche batallan porque no hay camas, también falta personal y en la mayoría de los municipios no hay muchos especialistas”, comentó la habitante de Campeche a este diario.