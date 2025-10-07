Cocodrilos invaden Río Pánuco; temen por riesgo ante inundaciones y crecida del cauce

Habitantes de comunidades cercanas al Río Pánuco, que atraviesa regiones de Veracruz y Tamaulipas, reportan que ha aumentado el número de avistamientos de cocodrilos en los últimos meses, lo cual, acusan, provoca temor ante las constantes inundaciones y el incremento del nivel del agua.

De acuerdo con un reporte del medio local El Sol de Tampico, pobladores de los municipios tamaulipecos de Tampico y Pueblo Viejo han reportado cada vez más avistamientos de cocodrilos en el río Pánuco y alrededores.

Aumentan avistamientos de cocodrilos en municipios cercanos al Río Pánuco. ı Foto: Cortesía El Sol de Tampico

La situación ha provocado temor entre los pobladores, pues consideran que la creciente presencia de estos animales indica un desequilibro ecológico, además de que las inundaciones por la temporada de lluvia han acercado a estos animales a comunidades ubicadas cerca del cauce del río.

Según el reporte del citado diario, después de las largas lluvias, se han encontrado cocodrilos que van de dos hasta cuatro metros de longitud. Lo anterior representa un riesgo principalmente para pescadores y trabajadores, además de para algunos pobladores.

🔴Las autoridades llaman a la precaución entre pescadores y boteros ⚠️🐊https://t.co/iuYpz954nb — El Sol de Tampico (@elsolde_tampico) October 7, 2025

El titular de Protección Civil de Pueblo Viejo dijo al citado diario que su dependencia tomó conocimiento de la presencia de cocodrilos, y está trabajando para resguardar la seguridad de los pobladores.

“Los cocodrilos están siendo observados en distintos puntos del río, desde los pasos de lancha hasta zonas más apartadas. En la margen tamaulipeca no tienen tanto espacio para salir a la orilla por las instalaciones portuarias, pero del lado veracruzano las riberas son de tierra y facilitan su desplazamiento”, explicó a El Sol de Tampico.

Remarcó que no se han registrado ataques y enfatizó que hay poca probabilidad de un incidente mayor. A pesar de ello, remarcó medidas de seguridad que pobladores deben seguir, como evitar acercarse a los animales o reportar cualquier avistamiento a Protección Civil.

Protección Civil emite recomendaciones ante avistamiento de cocodrilos

Desde junio de este año, Protección Civil de Tamaulipas emitió una serie de recomendaciones ante los crecientes avistamientos de cocodrilos en el estado, debido a la temporada de lluvias.

Entre las recomendaciones está:

No los alimentes

No los toques

No ingreses al agua

Llama al 911

🐊⚠️ En esta temporada de lluvias ten en cuenta las siguientes recomendaciones por avistamientos de cocodrilos en la zona Sur del Estado #Tampico #Madero #Altamira

#ProteccionCivil #Tamaulipas#TodosSomosProteccionCivil pic.twitter.com/K4EhftlIkU — Protección Civil Tamaulipas (@PCTamaulipas) June 20, 2025

¿Los cocodrilos son peligrosos para el ser humano?

Los cocodrilos son animales grandes, fuertes y con una mordida muy potente, pues son depredadores. En este sentido, sí se consideran un potencial peligro para el ser humano. Sin embargo, es importante remarcar que no atacan sin motivo, sino solo cuando se sienten agredidos.

Por ello, las autoridades remarcan la importancia de mantener una distancia prudente con ellos, al encontrarlos, y reportar todos sus avistamientos.

